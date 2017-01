Stand: 06.01.2017 16:25 Uhr

Wölfe: Abschussforderungen und die Wirklichkeit von Ulrike Kressel

Was tun mit Wölfen, die immer wieder Schutzzäune überwinden, Weidetiere reißen, sich sogar Menschen nähern? Nicht wenige fordern, Wölfe zu töten, die als sogenannte Problemwölfe angesehen werden können. So auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann aus Leer. Im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung forderte sie eine Abschussfreigabe für Wölfe.

"Das Märchen vom bösen Wolf"

Gitta Connemann warnt davor, dass das Märchen vom bösen Wolf Wirklichkeit werden könne. Es dürfe nicht abgewartet werden, bis Menschen zu Schaden kämen. Deshalb fordert sie: "Der Abschuss von Wölfen darf kein Tabu sein." Fakt ist hingegen schon längst: Deutschlandweit können sogenannte Problemwölfe geschossen werden, unabhängig davon, wie hoch der Schutzstatus der Tiere per Gesetz geregelt ist. Verhalten sich Wölfe gegenüber Menschen gefährlich, kann deren Abschuss jederzeit angeordnet werden. So geschehen im April vergangenen Jahres in Niedersachsen. Da hatte das Land als erstes und bislang einziges Bundesland deutliche Grenzen aufgezeigt und den Abschuss des Wolfsrüden MT6, bekannt als "Kurti", angeordnet. Der zweijährige Wolf aus dem Munsteraner Rudel hatte sich wiederholt Menschen bis auf wenige Meter genähert. Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) wollte die Sicherheit der Menschen nicht gefährden, hatte sich deshalb für die Tötung des Tieres entschieden. "Das würden wir falls notwendig auch wiederholen, wenn die Voraussetzungen vorliegen", so das Umweltministerium. Die Sicherheit der Menschen habe in Niedersachsen oberste Priorität.

Steigt die Zahl der Problemwölfe?

Nach Ansicht der Bundestagsabgeordneten Connemann nehme die Zahl von "Problemwölfen" besorgniserregend zu. In Niedersachsen leben derzeit neun Wolfsrudel, rund 80 bis 90 Tiere. In ganz Deutschland 46 Rudel, geschätzte 120 bis 130 auswachsene Tiere. Als sogenannte Problemwölfe bekannt sind deutschlandweit bislang lediglich zwei Tiere. In Niedersachsen nur besagter "Kurti". Nach der Tötung des Wolfsrüden hat es in Niedersachsen keine vergleichbaren Ereignisse geben, bei denen sich Wölfe Menschen bis auf wenige Meter genähert haben und somit als "Sicherheitsrisiko" hätten bewertet werden können.

Wolf in Brandenburg näherte sich einer Kita

Einzig in Rathenow im Landkreis Havelland in Brandenburg soll Mitte Dezember auf dem Gelände einer Kindertagesstätte ein offenbar junger Wolf gesichtet worden sein. Das dortige Umweltamt hatte daraufhin die Erlaubnis erteilt, den Wolf in letzter Konsequenz zu töten. Der Wolf wurde bisher allerdings nicht wieder gesehen. Im Bericht des Bundesumweltministeriums zum Management des Wolfes heißt es ausdrücklich: "Eine finale Entnahme von einzelnen Wölfen aus der Natur ist nach § 45 Abs.7 Bundesnaturschutzgesetz in Übereinstimmung mit Art.16 FFH-Richtlinie in bestimmten, eng definierten Situationen möglich."

Was tun gegen "Problemwölfe"? Das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz gibt folgende Empfehlungen:

entfernen, wenn der Wolf unprovoziert aggressiv auf Menschen reagiert.

möglichst frühzeitig besendern und vergrämen, wenn der Wolf sich mehrfach Menschen nähert und Interesse zeigt. Bei ausbleibendem Erfolg trotz sachgerechter Vergrämung: entfernen.

Handlungsempfehlungen zur generellen Akzeptanz im Managementplan für den Wolf in Sachsen (Stand Februar 2014)

Wenn der Wolf immer wieder sachgerecht geschützte Nutztiere tötet und stets einen Weg findet, den Schutz zu überwinden, werden sichere Schutzmethoden empfohlen. Bei ausbleibendem Erfolg: entfernen.

In Niedersachsen ist ein Managementplan noch in Erarbeitung. Handlungsempfehlungen zur generellen Akzeptanz im Managementplan für den Wolf in(Stand Februar 2014)In Niedersachsen ist ein Managementplan noch in Erarbeitung.

Nutztiere zu töten ist kein auffälliges Verhalten

In den vergangenen Monaten hatten Wölfe in Niedersachsen wiederholt Weidetiere gerissen. Experten sind sich einig: Das Töten von Nutztieren ist kein auffälliges Verhalten. Wölfe unterscheiden beim Beutemachen nicht danach, "erlaubte" Wildtiere oder "verbotene" Nutztiere zu töten. Ungeschützte Nutztiere, wie beispielsweise das Damwild im Landkreis Uelzen, sind leichte Beute für Wölfe. Es sei normal, dass Wölfe versuchen würden, günstige Gelegenheiten zu nutzen, um an Nahrung zu kommen, so die Experten. Um zu verhindern, dass Wölfe lernen, leichte Beute bei Nutztieren zu machen, sei der Herdenschutz besonders wichtig. Also der Schutz der Weidetiere durch wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde. Der Herdenschutz müsse in Niedersachsen flächendeckend umgesetzt werden, so Umweltminister Wenzel. Das Land wolle die Nutztierhalter dabei unterstützen. Wölfe dürften nicht daran gewöhnt werden, dass Nutztiere leichte Beute seien. Die Pflicht, Tiere vor Übergriffen von Wölfen zu schützen, liege jedoch bei den Haltern, so das Umweltministerium.

Nahbegegnungen zwischen Wolf und Mensch

Bei Wölfen, die in einer Kulturlandschaft leben, sei eine gewisse Gewöhnung an Menschen nicht per se problematisch, so das Ergebnis des Berichtes des Bundesumweltministeriums zur Lebensweise des Wolfes. Dass Wölfe gelegentlich auch in der Nähe von Ortschaften gesehen werden, sei normal. Ähnliches Verhalten ist auch bei anderen Wildtieren wie Füchsen, Wildschweinen und Rehen zu sehen. Auch das Zusammentreffen zwischen Menschen und Wölfen an einem frisch gerissenen Tier stelle keine Gefahrensituation dar, heißt es in dem Bericht. Es könne durchaus vorkommen, dass Wölfe versuchen würden sich ihrem Riss erneut zu nähern, um weiter zu fressen. Problematisch hingegen seien Wölfe, die gefüttert werden. Deshalb werde auch das direkte Füttern von Wölfen als grob fahrlässig eingestuft und sollte nicht toleriert werden.

