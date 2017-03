Stand: 12.03.2017 15:16 Uhr

Wenn Kugelschreiber süchtig machen von Oliver Gressieker

Den ein oder anderen Kugelschreiber hat eigentlich jeder bei sich zuhause rumliegen. Allein durch Werbegeschenke kommt mit der Zeit so einiges zusammen. Die Sammlung von Detlef Meyer aus Stuhr (Landkreis Diepholz) sprengt jedoch nahezu alle Dimensionen: Der 69-Jährige besitzt sage und schreibe 130.000 Kugelschreiber - in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen.

360-Grad-Video: Kugelschreiber rundum 25.000 Kugelschreiber lagert Detlef Meyer in seinem Wintergarten. Sie glauben das nicht? Dann schauen Sie sich doch einfach selbst mal um!

Werbegeschenke lösen Leidenschaft aus

Die außergewöhnliche Leidenschaft begann eher zufällig vor rund 25 Jahren. "In meinem Job als Lkw-Fahrer habe ich von den Kunden ständig Kugelschreiber geschenkt bekommen", erzählt Meyer im Gespräch mit NDR.de. "Irgendwann habe ich dann angefangen, die Stifte nach Firmennamen zu sortieren und im Wintergarten aufzuhängen." Das Ergebnis gefiel Meyer so gut, dass er sich entschloss, gezielt zu sammeln.

Ein Wintergarten mit 25.000 Kugelschreibern

































Die Mine darf nicht fehlen

"Meine größte Freude ist es, neue Kugelschreiber zu sortieren und zu schauen, ob ich sie schon habe", sagt Meyer. "Das ist für mich die beste Entspannung, die ich mir vorstellen kann." Besondere Lieblingsstücke unter den Kulis hat der Rentner erstaunlicherweise nicht. Jeder zähle gleich viel, sagt er. Wichtig sei lediglich, dass die Stifte in der Sammlung nur einmal vorkommen und eine schreibfähige Mine haben. "Die Mine ist der Motor des Kugelschreibers", betont Meyer. "Man kauft ja schließlich auch kein Auto ohne Motor."

Lohnenswerte Messe-Besuche

Unterstützung beim Sammeln bekommt der 69-Jährige, der fast jeden Sonntag die Flohmärkte in der Region abfährt, von seiner Familie. "Ich habe die alle geimpft", lacht Meyer. "Sobald sie einen Kugelschreiber sehen, müssen sie ihn mir mitbringen." Besonders ertragreich seien die Besuche bei Messen und Gewerbeschauen, zu denen er neben seiner Frau oft auch die Tochter und den Schwiegersohn mitnimmt. "Bei der Hannover Messe haben wir zu viert mal 1.200 Kulis an den verschiedenen Ständen eingesammelt. Das lohnt sich dann richtig", so Meyer.

Im Sommer ist Inventur

Jedes Jahr kommen rund 4.000 neue Exemplare hinzu. Damit er die Übersicht nicht verliert, führt Meyer handgeschriebene Listen mit dem genauen Bestand. Jeden Sommer zählt er die Sammlung zudem einmal komplett durch. "Das dauert ungefähr drei bis vier Tage", sagt er. "Aber ich muss ja schließlich genau wissen, wie viele Kugelschreiber ich habe."

Ordnung ist die halbe Miete

Überhaupt legt der Rentner viel Wert auf Ordnung. In seinem Wintergarten hat Meyer rund 25.000 Kugelschreiber ausgestellt - allesamt sorgfältig nach Hersteller und Farbe sortiert. Die übrigen 105.000 Stifte verwahrt er in 275 beschrifteten Pappkartons, die in einem Abstellraum mit der Aufschrift "Kuli Haus" stehen. Jede besuchte Messe hat eine eigene Kiste, ansonsten sortiert Meyer auch hier nach den genannten Kriterien.

Doppelte Exemplare werden getauscht

Tabu ist dieser Raum für die doppelten Exemplare, die in zwölf weiteren Kartons separat im Keller gelagert werden. Unwichtig sind diese allerdings trotzdem nicht, denn Meyer braucht sie als Tauschmasse. Zweimal im Jahr trifft er sich mit anderen Mitgliedern vom "Club der Kugelschreibersammler" zu großen Börsen, auf denen Zigtausende Kugelschreiber ihren Besitzer wechseln. "Da bringe ich dann schon mal 800 neue Kulis mit nach Hause", sagt Meyer. Außerdem seien die Tauschbörsen eine tolle Gelegenheit, um Kontakte mit gleichgesinnten Sammlern zu treffen.

Keine Ambitionen auf Rekord

Trotz der gigantischen Menge will Meyer seine Kugelschreibersammlung in den nächsten Jahren noch weiter vergrößern. Eine bestimmte Zahl peilt er dabei allerdings nicht an. "Es gibt einen Dänen, der hat mehr als 400.000 Stück", sagt er mit deutlich hörbarer Bewunderung. "Das schaffe ich sowieso nicht mehr."

