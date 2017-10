Stand: 16.10.2017 14:50 Uhr

Weltgrößtes Containerschiff besucht Wilhelmshaven

Rekordbesuch in Wilhelmshaven: Das aktuell größte Containerschiff der Welt hat in der Nacht zu Montag am JadeWeserPort festgemacht. Die "OOCL Germany" ist 400 Meter lang und kann insgesamt 21.413 Standardcontainer laden. Derzeit ist sie auf ihrer Jungfernfahrt von Asien nach Europa. Die "OOCL Germany" ist das Schwesterschiff der "OOCL Hong Kong". Beide Containerriesen sowie vier weitere Schiffe fahren für eine neue Reeder-Allianz, die seit Mitte Mai Wilhelmshaven mit ihrem Asien-Europa-Liniendienst regelmäßig bedient.

Containerriese "OOCL Germany" im JadeWeserPort











Kapitän lobt JadeWeserPort

Wilhelmshaven ist der einzige deutsche Hafen, den die "OOCL Germany" anläuft. Kapitän Jeremy Peter Ayling zeigte sich mit den nautischen Bedingungen sehr zufrieden. "Wilhelmshaven ist ideal, um ein Schiff dieser Größe herzubringen, die Lotsenstrecke ist extrem kurz, wir kommen direkt aus der Nordsee", sagte er NDR 1 Niedersachsen. Nach Hamburg zu fahren, sei dagegen deutlich schwieriger.

Lies trotz Wahlparty vor Ort

Trotz einer langen Wahlparty ließ es sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Montagmorgen nicht nehmen, das Schiff persönlich zu begrüßen. "Dafür liegt mir das Thema viel zu sehr am Herzen", sagte Lies. "Die Leute hier erwarten, dass Politik sich kümmert und deswegen stehe ich selbstverständlich zu Verfügung."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.10.2017 | 17:00 Uhr