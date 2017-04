Stand: 12.04.2017 13:52 Uhr

Weitere Leiche im Fall Niels H. exhumiert

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den früheren Krankenpfleger Niels H. haben Ermittler auf dem Friedhof in Emstek (Landkreis Cloppenburg) eine Leiche exhumiert. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch. Polizisten der Sonderkommission "Cardio" wollen die genauen Umstände des Todes des Mannes klären. Er war 2011 im Klinikum Oldenburg verstorben. Damals hat Niels H. dort gearbeitet. In dieser Zeit häuften sich auch die Todesfälle in der Klinik. Im Rahmen der Ermittlungen sind bereits zahlreiche Leichen exhumiert und untersucht worden.

Videos 00:30 min Wie viele Menschen tötete Niels H.? 13.01.2016 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Der ehemalige Delmenhorster Krankenpfleger Niels H. hat möglicherweise 21 weitere Patienten auf dem Gewissen. Das ergaben Exhumierungen von mehr als 60 Toten. Video (00:30 min)

Ermittlungen gehen auch nach Verurteilung weiter

In Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst hat Niels H. zwischen 2003 und 2005 nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft 37 Tötungsdelikte begangen. Verurteilt wurde er wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs. H. hatte Intensiv-Patienten eine Überdosis eines Herzmedikaments gespritzt. Anschließend reanimierte er die Kranken - nach Einschätzung des Landgerichts Oldenburg wollte er dadurch als Retter dastehen. Doch die Wiederbelebung gelang nicht immer. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen weiterhin Hinweise aus den Ermittlungen gegen Niels H. Wie viele Patienten er tatsächlich getötet hat, ist bislang unklar und kann womöglich auch nie geklärt werden.

