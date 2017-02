Stand: 26.02.2017 11:17 Uhr

Weiter rätseln um "Maskenmann"-Festplatte

Fünf Jahre nach dem Urteil gegen den "Maskenmann" Martin N. dauern die Ermittlungen der Verdener Sonderkommission "Dennis", benannt nach einem der Opfer, noch immer an. Denn die Computer-Festplatte des heute 46-Jährigen konnten noch nicht geknackt werden. Die Polizei erhofft sich von den Daten Hinweise auf weitere Opfer und Straftaten. Während des Gerichtsverhandlungen hatte Martin N. angekündigt, vielleicht eines Tages die Computer-Passwörter und andere Details preiszugeben. Bislang ist dies aber nicht geschehen. Der Pädagoge Martin N. hatte von 1992 bis 2001 mehrere Jungen vergewaltigt und drei von ihnen umgebracht.

Medien bei der Fahndung mit eingebunden

Nach dem "Maskenmann" oder "Schwarzen Mann" fahndete die Polizei fast 20 Jahre lang. Die Medien wurden bei der Fahnung eingebunden, Pressekonferenzen zum Beispiel live übertragen. Daraufhin meldete sich nach Jahren ein früheres Missbrauchsopfer, so stieß die Polizei auf den Namen des gesuchten "Maskenmannes". 2011 wurde er in seinem Haus in Hamburg gefasst und am 27. Februar 2012 in Stade verurteilt.

Der "Maskenmann": Die Chronologie









































Weitere Informationen Ermittlungen zum "Maskenmann" gehen weiter Auch fünf Jahre nach der Festnahme des "Maskenmanns" Martin N. ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Ermittler aus Verden wollen Dateien des verurteilten Kindermörders entschlüsseln. (14.04.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2017 | 07:00 Uhr