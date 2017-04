Stand: 13.04.2017 08:16 Uhr

Weener: 23-Tonnen-Bagger in der Nacht geborgen

Stundenlang dauerte die Bergung des 23 Tonnen schweren Baggers, am späten Mittwochabend war es dann endlich geschafft: Der havarierte Bagger, der in der Nacht zuvor im ostfriesischen Weener ins Wasser des Alten Hafens gerutscht und versunken war, konnte mithilfe eines Spezialkrans aus dem Becken gezogen werden. Bei den Bergungsarbeiten wurde ein Hafenmitarbeiter am Fuß verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist.

Wasserschutzpolizei nimmt Ermittlungen auf

Der Bagger war bereits seit einer Woche im Einsatz, um von einem Ponton aus den Hafen von Schlick zu befreien. Weil der Ponton in Schräglage geriet und umkippte, rutschte der Bagger ins Wasser. Nach der Bergung nimmt die Wasserschutzpolizei ihre Ermittlungen zu dem Unfallhergang auf. "Es muss schließlich einen Grund dafür geben, dass der Ponton abgesunken ist", so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Emden.

Sabotage oder Materialschaden?

Derzeit geht die Wasserschutzpolizei von einem Leck aus. Ob dies durch Sabotage oder eine rostige Stelle entstanden ist, müsse überprüft werden. Auch das Gewerbeaufsichtsamt ist in die Ermittlungen eingebunden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt zudem wegen Gewässerverunreinigung. Denn aus dem Bagger seien geringfügig Betriebsstoffe ausgelaufen, so der Sprecher. Die Feuerwehr habe Ölsperren errichtet.

