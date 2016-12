Stand: 22.12.2016 19:32 Uhr

Vermisste Gerda Basse: Immobilien werden verkauft

Von der vermissten Millionärin Gerda Basse aus Jemgum (Landkreis Leer) fehlt seit Ende Oktober jede Spur. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 66-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ein 55-jähriger Verdächtiger hat gestanden, ihre Leiche an der A 1 zwischen Bremen und Hamburg versteckt zu haben, die bisher aber nicht gefunden wurde. Der Mann behauptet, die Galeristin nicht getötet zu haben, er sitzt in Untersuchungshaft. Jetzt stehen erste Immobilien aus dem Besitz der Frau zum Verkauf. Gegenüber NDR 1 Niedersachsen bestätigte ein Makler aus Papenburg, dass der Abwesenheitspfleger der verschwundenen 66-Jährigen den Auftrag dazu gegeben hat.

"Verkauf hat ein gewisses Geschmäckle"

Für 112.000 Euro steht demnach das Hofcafé in Bingum zum Verkauf, in dem Gerda Basse vermutlich getötet wurde. Ihre Villa in Leer wird für 700.000 Euro angeboten, eine Villa in Hamburg steht für 2,7 Millionen Euro zum Verkauf. Ob Gerda Basse dafür vor ihrem Verschwinden selbst den Auftrag gab, ist unklar. Laut NDR 1 Niedersachsen sorgt der Verkauf ihrer Immobilien bei den Justizbehörden für Irritationen. Die Galeristin sei offiziell noch nicht für tot erklärt worden. Der schnelle Verkauf durch einen Abwesenheitspfleger habe in Ermittlerkreisen ein gewisses "Geschmäckle".

Abwesenheitspfleger von Amtsgericht bestätigt

Ein abwesender Volljähriger, dessen Aufenthalt unbekannt ist, erhält laut Gesetz für seine Vermögensangelegenheiten einen Abwesenheitspfleger. Dieser wird vom Betreuungsgericht bestimmt, um vorübergehend die Interessen des Abwesenden zu vertreten. Ein solcher Abwesenheitspfleger kann auch ein naher Angehöriger sein, er fungiert als gesetzlicher Vertreter. Dabei können sowohl Vermögensangelegenheiten als auch eventuell anfallende erbrechtliche Angelegenheiten geregelt werden. Das Amtsgericht Leer bestätigte, dass die Millionärin einen solchen Vertreter hat. Das Gericht wollte aber keine Angaben dazu machen, um wen es sich bei dieser Person handelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2016 | 16:00 Uhr