Verden: Verwaltung nach Auto-Attacke heute dicht

Nach der Attacke auf das Bürgerbüro der Stadt Verden bleibt das Gebäude zunächst geschlossen. Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) appellierte, in den kommenden Tagen nur mit wichtigen Anliegen ins Rathaus zu kommen. Der Betrieb der Stadtverwaltung könne voraussichtlich aber weitgehend aufrecht erhalten werden. Heute wollen sich die Mitarbeiter der Verwaltung erst einmal im Rathaussaal treffen, um sich für die kommenden Tage zu organisieren. Gestern Morgen um 8 Uhr war ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Auto in das Glasportal des Verwaltungsgebäudes gefahren, hatte anschließend seinen Pkw selbst in Brand gesetzt. Das Fahrzeug und der Eingangsbereich, unter anderem die Stützstreben, wurden dabei vollständig zerstört. Löschwasser und Rauch setzten dem Gebäude stark zu. Brockmann geht davon aus, dass die Verwaltung in den kommenden Wochen nur eingeschränkt arbeiten kann.

Amokfahrer rast mit Auto ins Rathaus Hallo Niedersachsen - 09.04.2017 19:30 Uhr In Verden ist am Sonntag ein Mann mit seinem Auto ins Rathaus gerast und hat das Gebäude in Brand gesetzt. Der Amokfahrer wurde festgenommen, schweigt aber bislang über sein Motiv.







"Motivlage liegt eindeutig im Persönlichen"

Den ersten Schätzungen der Ermittler zufolge entstand ein Schaden von mindestens einer Million Euro. Direkt nachdem der Mann seinen BMW ins Rathaus gesteuert hatte, habe er sich noch am Tatort ohne Widerstand festnehmen lassen, teilte die Polizei mit. Was trieb den Mann zur dieser Tat? Einen Terroranschlag schlossen die Beamten definitiv aus. Einen Millionenschaden verursacht, das eigene Auto zerstört, eine Verurteilung in Kauf genommen - sollte es sich tatsächlich um einen verärgerten Bürger handeln, muss der Festgenommene einen gewaltigen Zwist mit der Verdener Verwaltung gehabt haben. Nach ersten Presseberichten soll der Mann wütend auf die Verwaltung gewesen sein, weil sie ihm eine Baugenehmigung nicht erteilt hatte. Die Polizei bestätigte bislang nur, dass es sich vermutlich um "eine persönliche Sache zwischen dem 47-Jährigen und der Behörde" handele.

Sollte Gasflasche im Kofferraum explodieren?

Im Kofferraum des Autos habe sich zudem eine Elf-Kilogramm-Propangasflasche befunden. Ob der 47-Jährige diese zur Explosion habe bringen wollen, sei bislang unklar - er wies die Einsatzkräfte jedenfalls von sich aus auf die Gefahr hin. Wegen der Hitze im brennenden Auto trat laut Feuerwehr durch ein Überdruckventil schon etwas Gas aus, explodiert ist die Flasche allerdings nicht. Menschen kamen bei dem Anschlag nicht zu Schaden, auch der Festgenommene blieb unverletzt. Als erste Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nur wenige Minuten nach Auslösung des Alarms vor Ort eintrafen, brannte das Foyer bereits lichterloh. Die Flammen breiteten sich auf angrenzende Räume im Erdgeschoss aus. Ob auch das Obergeschoss betroffen ist, war zunächst nicht klar. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Mann wegen kleiner Delikte bekannt

Parallel zur Befragung des Tatverdächtigen wurden dem Sprecher gestern zufolge Räumlichkeiten durchsucht. Der Mann sei der Polizei bisher nur durch kleinere Delikte aufgefallen, er gehöre nach bisherigen Erkenntnissen auch keiner radikalen Gruppierung wie etwa den Reichsbürgern an.

Millionenschaden in Verdener Rathaus















Verwaltung am Montag geschlossen

Nach der Fahrt ins Rathaus musste das Gebäude nach Feuerwehrangaben mit mehreren Hochleistungslüftern belüftet werden. Zudem sei mit einem Wassersauger Löschwasser aufgenommen worden, um weiteren Schaden an Akten und Elektronik zu verhindern. Bürgermeister Brockmann äußerte sich sich entsetzt über die Ausmaße des Brandes: "Wir haben einen großen materiellen Schaden. Es ist mir unbegreiflich, was das Motiv sein kann."

