Stand: 04.10.2017 08:59 Uhr

VW plant wohl Logistikzentrum am JadeWeserPort

Fünf Jahre nach seiner Eröffnung steht der JadeWeserPort vor einem neuen Projekt: VW und Audi wollen offenbar auf dem Gelände des Tiefwasserhafens ein neues Logistik-Zentrum bauen. Das berichtet die Oldenburger Nordwest-Zeitung (NWZ). Ziel sei demnach, das komplette Asiengeschäft der Konzerne mit Autoteilen über Wilhelmshaven abzuwickeln.

Lies spricht von "Meilenstein"

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat die geplante Kooperation gegenüber der Zeitung bestätigt. Erste Verträge sind demnach bereits unterzeichnet, das Projekt befinde sich auf der Zielgeraden. Lies spricht gegenüber der NWZ von einem "Meilenstein für die weitere Entwicklung des Tiefwasserhafens." Konkret soll für das neue Logistik-Zentrum eine 40.000 Quadratmeter große Halle gebaut werden. 13 Hektar, "in bester Lage", sollen bereits reserviert sein, sagte ein JadeWeserPort-Sprecher der NWZ. Im JadeWeserPort könnten in einem ersten Schritt 150 Arbeitsplätze entstehen. Diese Zahl könnte später sogar noch verdoppelt werden, heißt es.

Vereinbarung mit chinesischer Staatsreederei

Wie die Zeitung berichtet, sollen bereits ab 2018/19 pro Jahr bis zu 18.000 Container in einem zusätzlichen Liniendienst nach China verschifft werden. Das hätten FAW-Volkswagen in China und die chinesische Staatsreederei Cosco vereinbart. Der Tiefwasserhafen JadeWeserPort hat vor fünf Jahren seinen Betrieb aufgenommen. Nach einem schleppenden Start sind dieUmschläge in letzter Zeit angewachsen.

04.10.2017