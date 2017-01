Stand: 17.01.2017 06:37 Uhr

Unfall mit vier Lastwagen: Lkw-Fahrer stirbt

Bei einem Unfall mit insgesamt vier Lastwagen auf der A 1 am Ahlhorner Dreieck (Landkreis Oldenburg) ist am Montagnachmittag ein 58-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Sattelzug vermutlich ungebremst auf einen an einem Stauende stehenden Laster eines 57-Jährigen aufgefahren. Dieser schob durch den Aufprall wiederum zwei weitere Sattelzüge ineinander. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle; der 57-Jährige sowie einer der beiden weiteren Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der vierte Fahrer, ein 33-Jähriger, zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Sattelzüge wurden total zerstört; der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 245.000 Euro. Die A 1 musste wegen der Rettungsarbeiten und Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt werden.

Unfall nach Unfall

Ursache für den Stau, den der 58-Jährige übersehen hatte, war ein Unfall, der sich gut zwei Stunden zuvor ereignet hatte. Dabei war ein 51-jähriger Mann mit seinem Lkw auf einen Pfeilwagen aufgefahren. Dieser Wagen sperrte die rechte Fahrbahn für Erdarbeiten. Durch die Kollision mit dem Pfeilwagen war der Lkw des 51-Jährigen gegen einen weiteren Lkw mit Anhänger geprallt, der vor dem Pfeilwagen auf dem Pannenstreifen stand und in dem ein 56-jähriger Mann saß. Bei dem Unfall zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu. Der 56-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Schaden von Höhe von rund 40.000 Euro.

