Stand: 15.01.2017 08:37 Uhr

US-Truppentransport durch Niedersachsen dauert an

Vor gut einer Woche sind in Bremerhaven per Frachter US-Panzer und militärisches Gerät angekommen. Nach und nach werden sie im Rahmen der Operation "Atlantic Resolve" nach Ost- und Mitteleuropa transportiert. Im Hafen warten noch etliche Fahrzeuge auf ihren Transport.

4.000 US-Soldaten werden nach Osteuropa verlegt Niedersachsen 18.00 Uhr - 25.12.2016 18:00 Uhr Autor/in: Nadia Yaqub Im Januar werden rund 4.000 US-Soldaten nach Polen verlegt. Koordiniert wird der Transport in der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt im Landkreis Osterholz.







Schulterschluss mit Osteuropa

Es handelt sich um die Ausrüstung einer 4.000 Mann starken Panzerbrigade. Sie wird zunächst in Polen stationiert. Am Sonnabend fanden in mehreren Städten Polens bereits Begrüßungsfeierlichkeiten für die US-Soldaten statt. Es sei ein großer Tag für Polen, erklärte Ministerpräsidentin Beata Szydlo, "da wir heute hier die Vertreter der besten, stärksten und größten Armee der Welt begrüßen dürfen." Nach der Annexion der Krim durch Russland wollen die USA mit der Truppenverlegung den militärischen Schulterschluss mit Osteuropa signalisieren. Die US-Panzerbrigade soll rotierend zu Übungszwecken in verschiedenen Ländern eingesetzt werden. Das Hauptquartier wird in Polen sein.

Kein Zeitverzug durch Friedensaktivisten

Während die ersten Panzer schon in Polen angekommen sind, stehen im Bremerhavener Hafen noch immer etliche weitere Fahrzeuge der Einheit. Nach Angaben eines Army-Sprechers soll die Verlegung in einer Woche abgeschlossen sein. Insgesamt gehören zu der Ausrüstung insgesamt 450 Kettenfahrzeuge, davon etwa 100 Panzer. Hinzu kommen weitere 900 Fahrzeuge. Entlang der Strecke durch Deutschland hatten vereinzelt Friedensaktivisten protestiert, sie kritisieren die Verlegung der US-Truppen als "Säbelrasseln vor der russischen Haustür". Diese Proteste wollte der Sprecher der Army nicht kommentieren, sie hätten jedenfalls den Zeitplan nicht durcheinandergebracht.

