Tonnenweise Äpfel purzeln nach Unfall auf A 27

Ein mit 22 Tonnen Äpfeln beladener Lastwagen ist gestern Abend auf der A 27 bei Verden bei einem Unfall in die Leitplanke gefahren und auf die Seite gekippt. Das in Kisten bereits verkaufsfertig verpackte Obst verteilte sich auf der Fahrbahn - tausende Äpfel kullerten so auf den Asphalt. Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis mittags gesperrt. Nach Angaben eines Sprechers konnten die Einsatzkräfte den Laster nicht einfach mit einem Kran anheben, "weil sonst alle Äpfel rauspurzeln". Man müsse buchstäblich "jede Apfelkiste einzeln aus dem Laster holen".

Apfel-Laster kippt auf A 27 bei Verden um 21.07.2017 08:30 Uhr Am Donnerstagabend ist ein mit Äpfeln beladener Lastwagen auf der A 27 bei Verden umgekippt. Tausende Äpfel lagen nach dem Unfall auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.







Sattelzug war von Fahrbahn abgekommen

Laut Polizei war der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die 37 Jahre alte Fahrerin habe noch versucht, durch Gegenlenken den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu steuern. Dabei kippte der Laster um. Bei dem Aufprall sei die Verkleidung des Kühlanhängers aufgerissen worden. Auch Diesel verteilte sich auf der Fahrbahn. Bei den Aufräumarbeiten muss daher auch der Kraftstoff entfernt werden. Die Fahrerin wurde nach Angaben des Sprechers leicht verletzt.

