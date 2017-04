Stand: 28.04.2017 20:17 Uhr

Streit mit der Mama: Eisbärin "Lili" muss weg

Es ist eine Trennung und zugleich ein Wiedersehen. Eisbärin "Lili" aus dem Zoo Bremerhaven wird fortgeschickt. Es hat Streit gegeben mit Mutter "Valeska". Die Mama hat ihre eineinhalbjährige Tochter so sehr getriezt, dass die beiden zunächst getrennt wurden. "Sie scheuchte ihre Tochter so aggressiv durch das Gehege, dass sich 'Lili' mit Sprüngen ins Wasser retten musste", sagte Zoodirektorin Heike Kück am Freitag. Der Grund: Es war Paarungszeit, und "Valeska" wollte lieber zu Eisbärmännchen "Lloyd", "Lilis" Papa. Seit Anfang April lebten Mama und Tochter zusammen, nun folgt die Trennung. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass "Lili" den Zoo am Meer erst in einem Jahr verlässt. Denn ein Zusammentreffen mit ihrem Vater, der seit der Geburt in einem separaten Gehege lebt, wäre zu gefährlich.

Videos 01:05 min Eisbär "Lili" zeigt sich von der besten Seite Endlich darf Eisbärbaby "Lili" mit Mutter "Valeska" in das Freigehege im Zoo Bremerhaven. Bisher war die Kleine für die Öffentlichkeit nur auf Videos und Fotos zu sehen. Video (01:05 min)

Wiedersehen mit der Schwester

"Lilis" neues Zuhause ist der Zoo im niederländischen Emmen. Da der Zoo in Emmen gerade auf der Suche nach einem vierten Weibchen war, habe der Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes für Eisbären den Umzug vorgeschlagen. "Wir haben dem Vorschlag jetzt zugestimmt", sagte Kück. "Lili" habe die Trennung von ihrer Mutter mittlerweile überwunden und werde jetzt auf die Reise in einem gekühlten Lkw vorbereitet, die sie in der zweiten Mai-Woche antreten soll. Dort gibt es ein Wiedersehen - mit der älteren Schwester "Lale".

