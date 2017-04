Stand: 11.04.2017 10:25 Uhr

Starben Menschen bei Hausbrand in Bremerhaven?

Nach einem dramatischen Wohnhausbrand in Bremerhaven gestern Abend ist derzeit unklar, ob möglicherweise Menschen ums Leben gekommen sind. In dem Haus sind nach Angaben der Polizei 41 Personen gemeldet. Da bislang weder Feuerwehrleute noch Brandermittler das Haus betreten konnten, kann die Polizei nicht mit Sicherheit sagen, ob sich alle Bewohner ins Freie retten konnten. Statiker müssen heute zunächst überprüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Bis dahin wollen die Ermittler das Haus mithilfe von Drohnen erkunden. Die Bilder sollen Aufschluss darüber geben, ob es möglicherweise Tote in dem zerstörten Haus gibt. Zudem sollen die Aufnahmen einen ersten Eindruck über den Zustand des Gebäudes liefern.

Nachbarn fangen Kleinkinder mit Decken auf

Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer gestern Abend gegen 21 Uhr im Treppenhaus des zweigeschossigen Gebäudes aus und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. Etliche Menschen seien daraufhin aus dem ersten und zweiten Stockwerk heruntergesprungen, um den Flammen zu entkommen, sagte ein Polizei-Sprecher NDR.de. Auch Kleinkinder seien aus den Fenstern herabgelassen und auf der Straße von Nachbarn und Passanten mit Wolldecken aufgefangen worden. Ihnen sei dadurch wohl das Leben gerettet worden, so der Sprecher.

13 Verletzte, darunter ein Säugling und fünf Kinder

Insgesamt wurden 13 Menschen bei dem Brand verletzt, darunter auch ein Säugling und fünf Kleinkinder im Alter von zwei bis acht Jahren. Einige erlitten Verletzungen beim Herunterspringen aus dem Gebäude, andere Rauchgasvergiftungen. Die Hausbewohner sind nach Angaben des Polizei-Sprechers in Notunterkünften untergebracht worden. Erkenntnisse zur Brandursache gibt es derzeit noch nicht. Wann die Ermittlungen dazu beginnen, sei noch unklar, so der Sprecher. Ob die Ermittler das Gebäude überhaupt betreten könnten, hänge vom Ergebnis der statischen Untersuchungen ab.

Nachdem die Feuerwehr die ganze Nacht über im Einsatz war, um den Brand zu löschen, musste sie heute Morgen erneut zu dem ausgebrannten Gebäude ausrücken. Dort waren Glutnester im Dachstuhl wieder aufgelodert.

