Schleppverbindung zu havariertem Frachter steht

Der erste, kleine Schritt einer komplexen Bergung ist geschafft: Experten ist es am Mittwochmittag gelungen, eine Leinenverbindung zu dem vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufenen Frachter "Glory Amsterdam" herzustellen. Der Frachter sei über eine 1.500 Meter lange Trosse mit dem Schlepper "Fairmont Summit" gekoppelt worden, teilte eine Sprecherin des Havariekommandos mit. Ein Hilfsfahrzeug habe die Leine zum Havaristen gebracht. In den nächsten Stunden soll eine Verbindung mit dem zweiten Schlepper "Union Manta" vorbereitet werden, der derzeit noch in Wilhelmshaven Bergungsmaterial aufnimmt und am Abend am Einsatzort erwartet wird. Sobald beide Verbindungen stehen, könne mit dem Abpumpen von rund 22.000 Litern Ballastwasser begonnen werden.

"Glory Amsterdam": Frachter ist an der Leine 01.11.2017 14:12 Uhr Der havarierte Frachter "Glory Amsterdam" ist bereits mit einem Schlepper verbunden. In Kürze soll das Balastwasser aus dem Schiff gepumpt werden, um es leichter zu machen.







Freischleppversuch nach dem Abpumpen

"Die bisherigen Vorbereitungen laufen zügiger als angenommen", sagte der Leiter des Havariekommandos, Hans-Werner Monsees. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Schiff noch vor dem Wochenende geborgen werden. "Nach dem Abpumpen des Wassers werden wir sehen, ob der Frachter aufschwimmt und wir ihn in tiefes Wasser ziehen können", so Monsees gegenüber dem NDR. Er sei durchaus optimistisch, weil Peilungen ergeben hätten, dass sich das Schiff nicht in den Sand eingegraben habe. Das Havariekommando hat zusammen mit einem von der Reederei beauftragten Unternehmen das Bergungskonzept, das den Einsatz von zwei Hochseeschleppern aus Dänemark vorsieht, erstellt. "Sicherheit geht bei allen Maßnahmen vor Schnelligkeit, da sind wir uns einig", sagte Monsees. Erschwert werde die Bergung zudem durch die defekte Ruderanlage, die bislang nicht repariert werden konnte.

Treibstoffe werden nicht abgepumpt

Die Bergungsspezialisten haben sich dagegen entschieden, die rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel vorsorglich aus den Treibstofftanks der "Glory Amsterdam" zu pumpen. "Das Schiff ist sicher und weist keine Risse auf", sagte Havariekommando-Sprecher Michael Friedrich. Beim Abpumpen bestehe erst recht die Gefahr, dass Öl ins Wasser gelange. Zur Kontrolle fliege regelmäßig ein Ölüberwachungsflugzeug über das Gebiet um den Havaristen. Bislang seien keine Schadstoffaustritte festgestellt worden.

Wenzel fordert Verschärfung der Sicherheitsvorschriften

Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) bezeichnete die Situation am Mittwochmorgen als durchaus kritisch. "Ich habe Sorge um die Umwelt, weil wir uns hier in einem hochsensiblen Naturraum befinden", sagte Wenzel NDR 1 Niedersachsen. Er gehe allerdings davon aus, dass die Experten des Havariekommandos und das Bergungsunternehmen die Lage bewältigen können. Dennoch müssten aus dem aktuellen Fall Konsequenzen gezogen werden. "Ich halte es für notwendig, die Sicherheitsvorschriften für die Schifffahrt zu verschärfen, insbesondere was die Ausbildung der Crews an Bord angeht", so der Minister. "Seeleute müssen auch in solchen Extremsituationen handlungsfähig sein." Wenzel geht davon aus, dass die Besatzung der "Glory Amsterdam" zu schlecht ausgebildet war, um die Havarie zu verhindern. "Ich vermute, dass es hier auf jeden Fall menschliches Versagen gab, sonst hätte man ja auch nicht Experten übersetzen müssen", sagte er.

"Zustand wird stündlich überprüft"

Auch Umweltverbände sorgen sich, dass aus dem Frachter austretender Kraftstoff und Schweröl das Wattenmeer verschmutzen könnten. Der Unglücksfrachter sei eine erhebliche Gefahr für den Nationalpark Wattenmeer, teilte die Umweltschutzorganisation WWF mit. Die deutschen Kutter- und Küstenfischer befürchten, dass die Fanggebiete über Monate verunreinigt werden könnten.

Insel-Bürgermeister kritisiert Havariekommando

Langeoogs Inselbürgermeister Uwe Garrels (parteilos) forderte das Havariekommando auf, die Bergungskonzepte grundsätzlich zu überdenken. "Wenn es noch nicht mal gelingt, einen unbeladenen Frachter, der auf die Küste zutreibt, innerhalb von sechs Stunden zu stoppen, dann läuft etwas schief", sagte Garrels. Am Sonntag hatte der Schlepper "Nordic" versucht, die "Glory Amsterdam" abzuschleppen, dabei waren jedoch die Seile immer wieder gerissen. "Wenn gesagt wird, die Stärke der Stahltrossen sei vorschriftsmäßig gewesen, dann stimmt etwas an den Vorschriften nicht", so Garrels. Das Havariekommando wies die Vorwürfe mit Verweis auf die extremen Wetterbedingungen zurück.

Besatzungsmitglieder unverletzt

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die 22 Besatzungsmitglieder sind laut Havariekommando unverletzt geblieben.

