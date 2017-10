Stand: 20.10.2017 09:05 Uhr

Räuber sprengen Automaten - und verlieren Beute

Unbekannte haben in der Nacht in Weener (Landkreis Leer) in einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt und zunächst eine erhebliche Mengen Bargeld erbeutet. Als sie jedoch mit dem Geld fliehen wollten, verloren sie einen Teil der Beute. Die alarmierten Einsatzkräfte sammelten auf der Straße vor der Bank zahlreiche Geldscheine auf. Wie hoch die Beute ist und wie hoch der Anteil der verlorenen Geldscheine ist, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Unabhängig davon sei ein erheblicher Schaden entstanden, sagte eine Sprecherin.

Zeuge: Geld fiel aus Kofferraum des Fluchtautos

Nach Polizeiangaben waren offenbar mehrere Täter beteiligt, die bei ihrer Flucht in einem dunklen Kombi das Geld verloren. Laut Zeugenaussagen hatten die Räuber ihre Beute in den Kofferraum gepackt, diesen aber offenbar nicht richtig geschlossen.

Seit zwei Jahren keine Geldautomatensprengung

Das letzte Mal wurde ein Geldautomat in der Region der Polizei zu Folge vor zwei Jahren gesprengt. Anders sieht es in der benachbarten Region aus: Im Emsland und der Grafschaft Bentheim wurden in den vergangenen zwei Jahren mehr als ein Dutzend Geldautomatenüberfalle gemeldet.

