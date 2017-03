Stand: 13.03.2017 16:42 Uhr

Oldenburger Forscher sucht den perfekten Grünkohl von Oliver Gressieker

Eine Leidenschaft für Grünkohl haben in Oldenburg und Umgebung sehr viele Menschen. Bei dem meisten beschränkt sie sich diese allerdings auf den Verzehr des grünen Gemüses - am liebsten mit Pinkel und Kochwurst auf einer zünftigen Kohlfahrt. Nicht umsonst darf sich Oldenburg seit 2010 Kohltour-Hauptstadt nennen. Bei Christoph Hahn geht die Passion allerdings weit darüber hinaus: Der 28-Jährige hat sich seit fünf Jahren der wissenschaftlichen Erforschung des Grünkohls verschrieben. Nach seiner Bachelor- und Masterarbeit promoviert er an der Universität Oldenburg im Fachbereich Biologie nun auch noch über die krausen Pflanzen.

Die gesamte Vielfalt des Grünkohls auf einem Beet

















Aus Zufall wird Leidenschaft

Wirklich geplant hat Hahn seine Karriere als "Dr. Grünkohl" nicht. "Ich bin da eher zufällig zu gekommen, als ich ein Thema für meine Bachelorarbeit gesucht habe", erzählt er im Gespräch mit NDR.de. "Ich wollte irgendetwas mit regionalen Nutzpflanzen machen und bin dann gemeinsam mit meinem Professor auf den Grünkohl gestoßen." Aus der zufälligen Begegnung entwickelte sich eine wahre Leidenschaft. Mittlerweile bewirtschaftet Hahn im Botanischen Garten der Universität ein riesiges Versuchsfeld. In langen Reihen stehen mehr als 90 verschiedenen Grünkohlsorten, die sich in Farbe, Größe und Art der Blätter unterscheiden. Die meisten stammen aus Deutschland, Italien und den USA.

Andere Länder, anderer Grünkohl

Mithilfe der Pflanzen untersucht Hahn im Rahmen seiner Doktorarbeit die biologische Vielfalt von Grünkohl. "Ich will unter anderem herausfinden, wie sich die Inhaltsstoffe der verschiedenen Pflanzen unterscheiden, wie sich diese beeinflussen lassen und wie sich die Eigenschaften bei der Kreuzung von zwei unterschiedlichen Sorten vererben", erläutert der 28-Jährige. Er hat bereits festgestellt, dass deutscher, italienischer und amerikanischer Grünkohl deutliche Unterschiede aufweisen. "Während die amerikanischen Sorten mit Abstand die meisten wertvollen Bitterstoffe haben, sind die italienischen Pflanzen zwar nicht so gesund, aber dafür geschmacklich deutlich milder", so Hahn. Der deutsche Grünkohl wiederum sei eine gute Mixtur aus beidem.

Forschung im Labor

Die Arbeit von Hahn findet sowohl auf dem Feld als auch im Labor statt. Im Frühjahr sät er die Pflanzen eigenhändig aus, zupft Unkraut und düngt den Boden. Die eigentliche Forschung beginnt mit der Ernte des Grünkohls. Direkt nach dem Pflücken trocknet der Doktorand die Blätter in einem speziellen Schrank bei 120 Grad. Danach pulverisiert er sie mit einer Mühle und versetzt sie in kleinen Reagenzgläsern mit Alkohol. Nach einiger Zeit setzt sich eine Flüssigkeit mit den Inhaltsstoffen ab, die in einem Massenspektrometer an der privaten Jacobs Universität in Bremen analysiert wird. Von dort bekommt Hahn jede Menge Daten, die er schließlich mit einer speziellen Software analysiert.

Der lange Weg zum optimalen Grünkohl

Der große Traum von Hahn ist es, auf Basis seiner Untersuchungen eine Oldenburger Grünkohlsorte zu züchten, die alle guten Eigenschaften in sich vereint. Sie sollte möglichst viele gesunde Inhaltstoffe haben, mild im Geschmack sein, gut aussehen und dazu auch noch resistent gegen Schädlinge sein. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. "Man muss eine Menge ausprobieren, um vielversprechende Kreuzungen zu finden, das ist wie ein Puzzle", sagt Hahn. "Es kann Jahrzehnte dauern, bis man eine stabile Linie hat."

Auf der Suche nach dem Super-Grünkohl Hallo Niedersachsen - 24.02.2016 19:30 Uhr An der Uni Oldenburg wird Grünkohl bis ins kleinste Detail erforscht - und er entpuppt sich als wahres Gesundheitswunder. Nun sollen mehrere Sorten zum Superkohl gekreuzt werden.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schlechtes Gewissen auf der Kohlfahrt

Trotz der intensiven Beschäftigung mit dem Grünkohl hat Hahn den Appetit auf das besondere Wintergemüse bisher nicht verloren. "Ich mag deftige Kohlessen noch immer sehr gerne", erzählt der gebürtige Oldenburger. "Am liebsten in der klassische Variante mit Fleisch und Kartoffeln." Dabei hat er allerdings manchmal ein schlechtes Gewissen, denn dank seiner Forschung weiß er ganz genau, dass beim langen Kochen des Grünkohls fast alle wertvollen Inhaltsstoffe verloren gehen. Viel besser sei es, das Gemüse ungekocht im Salat oder als Smoothie zu verzehren, sagt Hahn. Er selbst nasche zudem häufig direkt auf dem Feld - gesunde Nervennahrung auf dem Weg zum "Dr. Grünkohl".

Weitere Informationen Andrea Nahles ist neue Grünkohlkönigin Beim traditionellen "Ollnborger Gröönkohl-Äten" ist Arbeitsministerin Andrea Nahles zur neuen Grünkohlkönigin gekürt worden. Sie tritt die Nachfolge von Bildungsministerin Wanka an. (07.03.2017) mehr mit Video Oldenburg kürt den Grünkohl-Weltmeister Grünkohl mit Pinkel - köstlich. Für die erste Grünkohl-WM in Oldenburg aber viel zu traditionell. Am Sonnabend wurden in der Grünkohl-Stadt die kreativsten Rezepte ausgezeichnet. (14.01.2017) mehr mit Video Grünkohl wirkt vorbeugend gegen Krebs Grünkohl soll besser als anderes Gemüse vor Krebs schützen und bei Netzhauterkrankungen helfen. Visite gibt Tipps zur Zubereitung und Ideen für Rezepte. (31.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 24.02.2016 | 19:30 Uhr