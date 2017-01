Stand: 14.01.2017 15:06 Uhr

Oldenburg kürt den Grünkohl-Weltmeister

Man kann ihn kaum genug würdigen, den Grünkohl, finden die Fans des so gesunden und zugleich leckeren Wintergemüses. Erstmals wurde es am Sonnabend mit einem Titelkampf gewürdigt: Oldenburg rief zur Weltmeisterschaft im Grünkohl-Kochen. "1st World Championship of Kale Cooking" hieß das dann für die Teilnehmer aus aller Welt. "Ihre Majestät" persönlich hat die Schirmherrschaft übernommen: Johanna Wanka (CDU), Bundesbildungsministerin und (vor allem) Oldenburger Grünkohlkönigin. "Viel Erfolg und guten Appetit" wünschte sie allen Teilnehmern.

Grünkohl-Freuden aus dem Kongo















Mitkochen ist alles

21 Titelanwärter aus neun Nationen waren im Vorfeld von einer Jury ausgewählt worden. 19 von ihnen traten am Sonnabend an. Unter ihnen war Wilfried Fey, Grünkohl-Koch direkt aus Oldenburg. Welchen Platz er belegt hat, interessiert ihn gar nicht, wie er NDR.de nach der Preisverleihung erzählt - für einen der ersten hat es nicht gereicht, aber das war auch gar nicht sein Ziel. Dabeisein, beziehungsweise Mitkochen, ist alles bei der Grünkohl-WM.

Weltmeister-Rezept muss möglichst innovativ sein

In drei Kochrunden à 40 Minuten mussten Fey und seine Mitbewerber die Jury mit außergewöhnlichen, kreativen, innovativen Grünkohl-Rezepten überzeugen. Nicht nur die Jury bekam eine Kostprobe, auch im Publikum wurden jeweils ein paar Teller verteilt. Das war zahlreich erschienen - klar, bei so köstlicher Bewirtung. "Die Resonanz war riesig", freut sich Wilfried Fey. Der Weltmeister erhält ein Preisgeld von 333 Euro und die "Goldene Palme von Oldenburg".

Trotz der internationalen Beteiligung bleibt der Titel in Norddeutschland: Grünkohl-Weltmeister ist Christoph Steinhauser aus Hamburg. Gastronom Fey geht nun ohne Preis und Titel nach Hause. Würde er trotzdem wieder mitmachen? "Na selbstverständlich. Das hat richtig Spaß gemacht."

