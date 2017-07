Stand: 24.07.2017 16:00 Uhr

Odyssee in Stuhr: Tank leer, Fahrer voll

Ein Mann bleibt mit seinem Auto liegen und hat keinen Tropfen Benzin mehr im Tank. Kein Problem: Er schnappt sich einfach den Ersatzkanister und marschiert los - natürlich kilometerweit, bis er die blaue Tankstelle gefunden hat, die zum Aufdruck auf seinem Kanister passt. Was in der Werbung Anfang der 1990er-Jahre zur Musik von Fats Domino ganz gut funktionierte, hat kurz vor Bremen jetzt nicht so richtig hingehauen. Dabei waren die Grundvoraussetzungen ähnlich. Leerer Tank, Mann macht sich auf den Weg. Doch: Er kommt nicht zurück.

Norweger verirrt sich auf Schützenfest in Stuhr NDR 1 Niedersachsen - 24.07.2017 14:40 Uhr Autor/in: Frank Jacobs Auf der Suche nach Benzin hat sich ein Norweger auf das Schützenfest in Stuhr bei Bremen verirrt. Seine Frau rief die Polizei - das Benzin brachte der Mann dan sogar mit.







Auf dem Rad in Richtung Tanke

Gegen 20 Uhr war ein Paar aus Norwegen auf dem Autobahnzubringer in Bremen-Arsten ohne Treibstoff gestrandet. Der Mann, 65 Jahre alt, fackelt nicht lange und schnappt sich ein Fahrrad, das die beiden für ihren Urlaub dabei hatten. Seine Frau wartet derweil im Auto auf dem Standstreifen auf die Rückkehr des Gatten. Doch der lässt sich Zeit. Es wird 21 Uhr, 22 Uhr - um kurz vor 23 Uhr schließlich wird es ihr zu viel und sie verständigt die Polizei. Die Beamten leiten eine Fahndung ein.

Zehn Kilometer weiter - beim Schützenfest

Weit fahren muss die Polizei nicht. Nur etwa zehn Kilometer vom liegengebliebenen Fahrzeug entfernt entdecken sie den Mann. Allerdings nicht an einer Tankstelle. In Stuhr ist gerade Schützenfest und beim Anblick der vielen Fahrgeschäfte und Schießbuden konnte der Mann aus dem Norden offenbar nicht an sich halten und ließ sich ein bisschen was zapfen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht meldet sich ein Anrufer vom Fest bei der Polizei. Ein Norweger sei dort und der finde den Weg zu seinem Auto nicht zurück.

Die Beamten brachten Mann und Frau dann wieder zusammen und der kleine Odysseus hatte sogar an den Sprit gedacht. Ob er seine Frau damit beruhigen konnte oder ob er sogar noch mehr Benzin ins Feuer gegossen hat - Privatsache.

