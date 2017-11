Stand: 09.11.2017 11:05 Uhr

Niels H.: Ermittler gehen von 106 Tötungen aus

Im Fall der Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels H. gehen die Ermittler inzwischen von 106 Toten aus. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Abschluss weiterer toxikologischer Untersuchungen am Donnerstag in Oldenburg mit. Bei fünf von diesen müssten aber noch ergänzende Untersuchungen erfolgen, weil die Betroffenen damals auch medizinisch indizierte Medikamente bekamen, schränkten sie ein. Wann die Ergebnisse dazu vorlägen, sei derzeit noch unklar. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres will die Staatsanwaltschaft Anklage erheben.

Taten zwischen 2000 und 2005

H. hatte Intensivpatienten eigenmächtig verschiedene Medikamente verabreicht, um Herz-Kreislauf-Stillstände auszulösen und sie anschließend wiederzubeleben. Viele der Kranken überlebten diese Prozedur nicht. Seine Taten beging er zwischen 2000 und 2005.

Insgesamt 200 Verdachtsfälle

Im Februar 2015 wurde H. vom Landgericht Oldenburg bereits wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellte eine besondere Schwere der Schuld fest, womit eine Entlassung nach 15 Jahren Haft ausgeschlossen ist. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs: Insgesamt gibt es 200 Verdachtsfälle.

