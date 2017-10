Stand: 26.10.2017 14:55 Uhr

Meyer Werft liefert "World Dream" an Reederei ab

Die Papenburger Meyer Werft hat am Donnerstag in Bremerhaven ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die "World Dream", an die asiatische Reederei Dream Cruises übergeben. Es ist der zweite Luxusliner, den die Werft für die Tochter des Genting-Konzerns gebaut hat. Das 335 Meter lange Schiff bietet Platz für knapp 3.400 Passagiere. Es war Mitte September über die Ems in Richtung Nordsee überführt worden.

Videos 00:50 Drohnenvideo: "World Dream" passiert Dockschleuse Auf dem Weg Richtung Nordsee hat die "World Dream" ihr erstes Hindernis passiert: Die Dockschleuse am Hafen der Meyer Werft. Nun geht es weiter in Richtung Friesenbrücke. Video (00:50 min)

Einsatzgebiet in Asien

"Mit diesem Neubau haben wir unser 44. Kreuzfahrtschiff fertiggestellt. Ich bin stolz auf unser gesamtes Team und bedanke mich herzlich für den geleisteten Einsatz", sagte der Geschäftsführer der Meyer Werft, Tim Meyer, bei der offiziellen Übergabe. Nach Angaben der Reederei soll die "World Dream", die eine Größe von 151.300 BRZ (Bruttoraumzahl) hat, zukünftig von Hongkong aus zu Touren im gesamten ostasiatischen Raum aufbrechen. Zu den Zielen gehören unter anderem Vietnam und die Philippinen.

Mini-U-Boot als besondere Attraktion

Der Kreuzfahrtriese verfügt über insgesamt 1.686 Kabinen, von denen der Großteil außen liegt und einen eigenen Balkon hat. Als besonderes Highlight wird ein Mini-U-Boot mitgeführt. Vier Personen können damit in bis zu 200 Meter Tiefe befördert werden. Außerdem gibt es ein bis zu 68 Stundenkilometer schnelles Motorboot, das für Ausflüge gebucht werden kann.

