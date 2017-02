Stand: 22.02.2017 14:36 Uhr

Magnetangler fischt Granate aus Alter Aller

Ein Angler hat aus der Alten Aller, einem Flussabschnitt der Aller im Landkreis Verden, eine Mörsergranate aus dem Wasser gefischt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 20-Jährige in Langwedel mit einer Magnetangel auf der Suche nach metallenen Schätzen, als er die 18 Zentimeter lange Granate aus dem Wasser zog.

Fundstück stammt aus dem Zweiten Weltkrieg

Die Polizei ließ die Granate, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen soll, zunächst sicherheitshalber am Magnet hängen und fixierte die Angelschnur am Brückengeländer. Der angerückte Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich um die Entsorgung der alten Granate. Eine Gefahr sei von dem verrosteten Fund jedoch nicht mehr ausgegangen, so die Polizei.

Auch als Granatwerfer bekannt

Als Mörser werden Steilfeuergeschütze mit kurzem Rohr bezeichnet. Umgangssprachlich werden sie auch Granatwerfer genannt. Sie wurden häufig bei Verbänden der Kampftruppen sowie bei der Artillerie und der Marine eingesetzt.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version berichteten wir, dass es sich bei Mörsergranaten um Steilfeuergeschütze handele. Es muss natürlich lediglich "Mörser" heißen.

