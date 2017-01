Stand: 15.01.2017 14:14 Uhr

Machtkampf: Ostfriesischer AfD-Chef wirft hin

Der Vorsitzende des ostfriesischen Kreisverbands der Alternative für Deutschland (AfD), Holger Pieters, ist am Wochenende von allen Ämtern und Vorstandsaufgaben zurückgetreten. Damit ist ein parteiinterner Machtkampf um den niedersächsischen Landesvorsitzenden Paul Hampel eskaliert. Zu dessen Kritikern gehört auch Pieters, der bislang mit im Landesvorstand sitzt. Mehrere Kreisverbände wollen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa beim AfD-Landesparteitag Anfang Februar einen Abwahlantrag gegen Hampel und andere Vorstandsmitglieder stellen.

Videos 02:18 min Interne Querelen bei der AfD 14.01.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Seit einem Jahr wird die AfD in Schleswig-Holstein von innerparteilichen Streitereien bestimmt. Auf dem Parteitag in Kaltenkirchen rief Jörg Nobis nun zu Geschlossenheit auf. Video (02:18 min)

Schlagabtausch zwischen Pieters und Hampel

Bei dem Streit geht es konkret um den Vorwurf, Hampel sei führungsschwach, autoritär und diktatorisch. Pieters hatte ihm zudem vorgeworfen, am rechten Rand zu fischen. Pieters hatte Hampel für einen Vortrag bei einem Verein kritisiert, der dem Verfassungsschutz als rechtsextrem bekannt ist. Hampel wies im Internet jede Behauptung zurück, wonach er eine rechtsextreme Politik anstrebe oder eine solche unterstütze. Pieters teilte der dpa mit, der Vorstand habe ihn in einem internen Schreiben an alle Mitglieder für "destruktives Verhalten" gerügt, das parteischädigend und justiziabel sei. Daraufhin trat er zurück. Er wolle aber weiterhin Mitglied der Partei bleiben. Bis zu seinem Rückzug wollte Pieters eigentlich für den Landesvorsitz kandidieren.

"Bei Wahlen die rote Laterne"

Kritik an der Amtsführung Hampels gibt es schon länger. Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen im September holte die AfD 7,8 Prozent - weniger als in anderen Bundesländern, wo es aber auch interne Querelen gibt, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. "Wir sind bei den Wahlen die rote Laterne - und das liegt auch an der Führungsschwäche des Landesvorsitzenden", klagte ein Kreisvorsitzender aus Niedersachsen gegenüber der dpa, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Mehrere Kreisverbände begehren auf

Am 4. und 5. Februar kommt die AfD zu einem Landesparteitag zusammen. Einige Kreisverbände planen nun offenbar einen Abwahlantrag gegen den Vorstand. Sie wollen Hampel zudem den Weg zum ersten Platz der Landesliste für die Bundestagswahl erschweren: Hampel und seine Anhänger wollten bei dem Treffen zuerst die Liste zur Bundestagswahl aufstellen. Zehn Kreisverbände haben jedoch beantragt, dass vorher ein Parteitag stattfinden soll. Der ist nun für 10 Uhr angesetzt, die Kandidatenaufstellung für 10.30 Uhr. "Der Parteitag soll dann wohl nur eine halbe Stunde dauern", vermutet Pieters.

Weitere Informationen mit Video AfD-Chef hält Rede vor extrem rechtem Verein Niedersachsens AfD-Chef Armin Paul Hampel ist Gast bei einem Verein gewesen, bei dem sonst auch Rechtsextreme auftreten. Er sagt, er habe davon nichts gewusst. (02.12.2016) mehr Uelzener AfD-Mann war auf völkischem Treffen Am 1. November tritt der neue Uelzener Kreistag erstmals zusammen. 18 Abgeordnete sind neu dabei. Unter ihnen auch Maik Hieke (AfD). Er war im Frühling bei einem völkischen Tanzabend. (31.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2017 | 11:00 Uhr