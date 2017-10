Stand: 19.10.2017 12:51 Uhr

Letzte Wollepark-Bewohner müssen ausziehen

Die letzten Bewohner zweier heruntergekommener Wohnblöcke im Delmenhorster Wollepark müssen bis zum Monatsende ausziehen. Wie Timo Frers, Sprecher der Stadt Delmenhorst gegenüber NDR.de bestätigte, haben die Bewohner eine offizielle Verfügung erhalten, die Wohnungen bis zum 1. November zu räumen. Die rund 80 Wohnungen in den beiden völlig maroden Gebäuden wurden im Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens für unbewohnbar erklärt, die Räumung erfolgt aus Sicherheitsgründen.

Notunterkünfte für Anwohner stehen bereit

In den betroffenen Wohnblöcken 11 und 12 im Wollepark sind derzeit noch 136 Bewohner offiziell gemeldet. Nach Beobachtungen der Stadt sollen sich allerdings nur noch 30 bis 40 Menschen dort aufhalten. Falls diese sich zum 1. November weigern ihre Wohnungen zu verlassen, droht ihnen eine Zwangsräumung. Für die Bewohner stehen seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Wollepark Notunterkünfte bereit.

Was wird aus den beiden Wohnblöcken?

Was ab November mit den Gebäuden passiert, ist unklar: Die Eigentümergesellschaft will nach eigenen Angaben sanieren, die Stadt Delmenhorst möchte die Gebäude dagegen abreißen. Ein erstes Gespräch beider Seiten Ende September blieb ohne Ergebnis. Seitdem gibt es nach Angaben von Stadtsprecher Frers keinen Kontakt zwischen Hausverwaltung und Stadt. Gas und Wasser waren bereits vor Monaten abgestellt worden, weil die Eigentümer Rechnungen in Höhe von rund 130.000 Euro nicht bezahlt hatten.

Abrissarbeiten seit April

Der Wollepark wurde seit Ende der 1960er-Jahre als soziales Quartier mit 1.200 Wohnungen geplant und errichtet. Seit den späten 1990er-Jahren gilt er als sozialer Brennpunkt. Die Stadt will das Viertel mit Millionenaufwand sanieren und hat mehrere marode Blocks aufgekauft, die seit April abgerissen werden.

Podiumsdiskussion über Wohnraum in Delmenhorst

Der Immobilienmarkt in Delmenhorst - über den Fall Wollepark hinaus - ist an diesem Donnerstagabend Thema einer öffentlichen Veranstaltung: Der Kommunalverband Niedersachsen/Bremen sieht Gesprächsbedarf in Sachen „bezahlbarer Wohnraum“ und hat ab 18.30 Uhr zur einer Podiumsdiskussion in die Markthalle geladen. Zu den Gästen zählen unter anderem die Delmenhorster Stadtbaurätin Bianca Urban, Elke Heyduch von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Stephan Walter vom Niedersächsischen Sozialministerium.

