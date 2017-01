Stand: 05.01.2017 12:34 Uhr

Langeoog: Zu Ü-Eiern kommt jetzt auch noch Lego

Der Langeooger Strand wird zum Spielzeug-Paradies - zumindest auf den ersten Blick: Erst hat Sturmtief "Axel" Zehntausende Überraschungseier angeschwemmt, jetzt kommen auch noch massenweise Lego-Steine dazu. Das Spielzeug stammt vermutlich aus einem Schiffscontainer, der am Mittwoch im Sturm über Bord gegangen war. "Außerdem treiben auch Unmengen von Plastiktüten mit weiteren Verpackungen an", sagte Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos). Die Inselbewohner wollten nun eine große Aktion starten, um das Plastik aufzusammeln. "Das ist nicht mehr lustig, sondern eine große Umweltbelastung und höchst schädlich für Tiere", so Garrels.

Der Sturm bringt's, der Sturm nimmt's

















Überraschungseier fanden ihren Weg in die Freiheit

Ein Frachter der dänischen Reederei Maersk hatte gestern früh auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Bremerhaven insgesamt fünf Container im Sturm verloren. "Ich vermute, dass die Container selbst rasch gesunken sind, denn sie wurden nicht gesichtet", sagte Tobias Linke vom Wasser- und Schifffahrtsamt. "Die Überraschungseier haben aber ihren Weg in die Freiheit gefunden." Wie Luftblasen müssen die kleinen Plastik-Eier laut Linke aus dem oder den beschädigten Containern entwichen und im Wasser nach oben gestiegen sein. Die Sturmflut brachte sie anschließend an den Langeooger Strand. Und damit genau dorthin, wo sie nach den Strömungs-Berechnungen von Schifffahrtsexperten vermutet wurden, nachdem der Frachter seine Ladung als verloren gemeldet hatte.

Kindergarten soll Ü-Eier einsammeln

Die Ü-Eier sind zwar ohne Alufolie und Schokolade angeschwemmt worden, die kleinen bunten Plastik-Dosen sind aber größtenteils intakt. In ihnen befinden sich unter anderem Tierfiguren mit beigelegten Zetteln in kyrillischer Schrift. Offenbar sollten die Ü-Eier nach Russland verschifft werden. Die Gemeinde Langeoog geht nun auf Ü-Eier-Safari, denn es soll verhindert werden, dass die Spielzeugkapseln zurück ins Meer gespült und von Meerestieren verschluckt werden. Bei Niedrigwasser sammelt die Gemeinde die Eier mit Unterstützung eines Kindergartens ein - und stellt sie erst einmal sicher. Was dann mit dem ungewöhnlichen Treibgut passiert, ist noch unklar. Zunächst hatte Bürgermeister Uwe Garrels befürchtet, dies könne als Diebstahl gelten und deshalb Ärger mit dem Zoll geben. Diese Sorge sei aber zweitranging, so Garrels. Der rechtmäßige Besitzer könne die Ü-Eier gerne abholen.

Nicht an-, sondern weggespült: Wangerooger Strand

Auf Wangerooge hingegen hat das Sturmtief in der Nacht zum Mittwoch rund 20.000 Kubikmeter Sand nicht an-, sondern weggeschwemmt. Laut Inselbürgermeister Dirk Lindner (parteilos) entstünden der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von 350.000 Euro. Auf Wangerooge hat der Sturm auch zwei der Container zerstört, die bei einem früheren Sturm nach Weihnachten auf insgesamt vier ostfriesischen Inseln angespült worden waren. Lindner bezeichnete dies jedoch als Segen. Hätten sich die Container im Ganzen vom Strand gelöst, hätten sie Schäden anrichten können. Das in den zerstörten Containern geladene Bauholz verteilte sich am Strand, am Freitag soll die Bergung beginnen.

