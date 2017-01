Stand: 04.01.2017 20:53 Uhr

Langeoog: Kindergarten darf Ü-Eier sammeln

Die Gemeinde Langeoog geht auf Ü-Eier-Safari: Nachdem das Sturmtief "Axel" Zehntausende Überraschungseier an den Strand der ostfriesischen Insel geschwemmt hat, soll nun verhindert werden, dass die Spielzeugkapseln zurück ins Meer gespült werden und von Meerestieren verschluckt werden. Bei Niedrigwasser will die Gemeinde die Ü-Eier mit Unterstützung eines Kindergartens einsammeln. Dann werden sie erst einmal sichergestellt. Was dann mit dem ungewöhnlichen Treibgut passiert, ist noch unklar. Zunächst hatte Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos) befürchtet, dies könne als Diebstahl gelten und deshalb Ärger mit dem Zoll geben. Diese Sorge sei zweitranging, so Garrels. Der rechtmäßige Besitzer könne die Ü-Eier gerne abholen. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven befasst sich derzeit mit der Frage, wo die Eier herkommen.

Der Sturm bringt's, der Sturm nimmt's

















Ü-Eier aus einer verlorenen Schiffsladung?

Die Ü-Eier waren zwar ohne Alufolie und Schokolade angeschwemmt worden, die kleinen bunten Plastik-Dosen aber sind intakt. Sie stammen offenbar aus einer verlorenen Schiffsladung. In den kleinen Dosen: Tierfiguren mit beigelegten Zetteln in kyrillischer Schrift. Offenbar sollten die Ü-Eier nach Russland verschifft werden.

Nicht an-, sondern weggespült: Wangerooger Strand

Auf Wangerooge hat das Sturmtief in der Nacht zum Mittwoch rund 20.000 Kubikmeter Sand nicht an-, sondern weggeschwemmt. Laut Inselbürgermeister Dirk Lindner (parteilos) entstünden der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von 350.000 Euro. Auf Wangerooge hat der Sturm auch zwei der Container zerstört, die bei einem früheren Sturm nach Weihnachten auf insgesamt vier ostfriesischen Inseln angespült worden waren. Lindner bezeichnete dies jedoch als Segen. Hätten sich die Container im Ganzen vom Strand gelöst, hätten sie Schäden anrichten können. Das in den zerstörten Containern geladene Bauholz verteilte sich am Strand, am Freitag soll die Bergung beginnen.

