Stand: 17.02.2017 11:38 Uhr

Korruptionsvorwürfe gegen EWE-Manager

Erst die Spendenaffäre des Vorstandschefs, nun auch noch Korruptionsvorwürfe: Laut einem Bericht des "Handelsblatts" (Freitagsausgabe) prüft die Konzernrevision des Oldenburger Energieversorgers EWE den Verdacht, dass mehrere Manager der Tochter EWE Netz für Aufträge an fremde Unternehmen unter anderem Bargeld gefordert und erhalten haben. Die Zeitung beruft sich dabei auf interne Unterlagen. Eine Zeugin habe außerdem von regelmäßigen Essenseinladungen und Thailand-Urlauben berichtet. Das Unternehmen bestätigte in einer Stellungnahme, dass es "Hinweise auf angebliche weitere Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit anderen Partnerunternehmen von EWE Netz" gegeben habe. Den Unregelmäßigkeiten werde nun nachgegangen. Details zu den Vorwürfen wurden nicht genannt.

Videos 01:57 min Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brückmann 13.02.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr In der EWE-Spendenaffäre hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden Matthias Brückmann aufgenommen. Der Verdacht: Untreue. Video (01:57 min)

Zukunft des EWE-Chefs entscheidet sich am Mittwoch

Gegen EWE-Chef Matthias Brückmann ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Gegenstand der Ermittlungen ist die Spende des Energieversorgers an die Klitschko-Stiftung in Höhe von 253.000 Euro, die Brückmann eigenmächtig veranlasst hatte. Der Aufsichtsrat entscheidet am kommenden Mittwoch über die Abberufung Brückmanns. Er hätte sich laut Konzern die Zustimmung des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates dafür einholen müssen. Es wird erwartet, dass das Gremium der Forderung des Aufsichtsrats-Präsidium anschließt. Das hat bereits die Abberufung Brückmanns gefordert. Bis dahin lässt dieser sein Amt ruhen.

Weitere Informationen mit Video EWE: Ermittlungen gegen Brückmann wegen Untreue Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen EWE-Chef Brückmann wegen Untreue eingeleitet. Es geht um die Spende über 253.000 Euro an die Klitschko-Stiftung. (13.02.2017) mehr mit Video EWE-Aufsichtsratsspitze: Brückmann soll gehen Die Spenden-Affäre beim Oldenburger Energieversorger EWE soll personelle Konsequenzen haben. Das Aufsichtsratspräsidium fordert die Abberufung von Vorstandschef Brückmann. (08.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.02.2017 | 12:00 Uhr