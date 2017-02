Stand: 09.02.2017 09:15 Uhr

Jobangebot: Leuchtturmwärter gesucht

In Wremen an der Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven ist derzeit ein Traumjob zu vergeben: Dort wird ein Leuchtturmwärter gesucht. Der neue Arbeitsplatz hat einiges zu bieten: So verfügt er etwa über eine Galerie mit Blick auf die Fischkutter im kleinen Hafen, die Außen-Weser und das Containerterminal im etwa 15 Kilometer entfernten Bremerhaven.

Kein "echter" Leuchtturm

Der nur zehn Meter hohe "Kleine Preuße", wie der Turm genannt wird, ist eigentlich kein echter Leuchtturm. Der Aussichtsturm erinnert aber an das Original, das zwischen 1906 und 1930 auf dem Wremer Deich stand. Die typischen Fähigkeiten eines Leuchtturmwärters sind hier nicht gefragt: Die Leuchte des Turms etwa ist automatisch eingestellt.

Job ist nichts für Einsiedler

Auch für kauzige Einsiedler ist dieser Job nichts. Denn der Turm gilt als Touristenmagnet - und die Gäste haben zahlreiche Fragen: über die Küste, den Hafen und das Leben im Leuchtturm. Ein bisschen Seebär sollte der Bewerber also schon sein. Auch um die Brautpaare muss sich der Leuchtturmwärter kümmern - denn die heiraten gerne auf dem kleinen Preußen.

Geselliger Job, moderate Arbeitszeiten

Wer sich für den Job interessiert, sollte also mit Gästen umgehen können und Spaß an dem einen oder anderen Schnack mit den zahlreichen Besuchern haben.

Noch werden Bewerbungen angenommen, wie Henning Siats vom Wremer Heimatkreis bestätigt.

