Jetzt live: "Norwegian Joy" beginnt Ems-Passage

Auf der Papenburger Meyer Werft sind die Vorbereitungen für die Überführung des neuen Kreuzfahrtschiffes "Norwegian Joy" voll im Gang. "Alles läuft nach Plan", sagte ein Sprecher der Meyer Werft am Sonntag. Das 324 Meter lange und rund 41 Meter breite Schiff soll ab 20.30 Uhr die Emsüberführung beginnen. Kreuzfahrt-Fans können das riesige Schiff dann also in voller Beleuchtung bewundern. In mehreren Etappen geht es dann die Ems hinab. Am Montagabend wird das Schiff im niederländischen Eemshaven erwartet.

NDR.de zeigt die erste Etappe der Reise jetzt live. Auch das Passieren des Emssperrwerks - voraussichtlich am Montagmittag - wird an dieser Stelle live zu sehen sein. Die erste Etappe der Überführung können Sie auch via Facebook live verfolgen.

Live: "Norwegian Joy" startet Richtung Nordsee Hallo Niedersachsen - 26.03.2017 19:30 Uhr Die "Norwegian Joy" wird von der Papenburger Meyer Werft nach Eemshaven überführt. NDR.de zeigt das Kreuzfahrtschiff wie es den Werfthafen verlässt und die Dockschleuse passiert live.

Kritik von Umweltschützern

Die entscheidenden Faktoren für den Zeitpunkt der Überführung sind laut Werftsprecher Günther Kolbe der Wind und die Höhe der Tide am Emssperrwerk. "Wichtig ist, dass es keine Böen gibt, da das vor allem beim Passieren der Dockschleuse und der Brücken gefährlich werden könnte", so der Sprecher der Meyer Werft. "Außerdem haben wir bei Ostwind das Problem, dass das Wasser nicht hoch genug aufläuft." Gegenwind gibt es derzeit vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Deren Umwelt- und Verkehrsexperte Dietmar Oeliger sieht keinen umwelttechnischen Fortschritt, die Kreuzschifffahrt sei in diesem Punkt "eine Katastrophe". Auch aus Sicht des Umweltbundesamtes können Kreuzfahrtschiffe schon heute deutlich emissionsärmer unterwegs sein. Dazu sei die Umstellung des Treibstoffes von Schweröl auf sogenannten "Straßendiesel" notwendig, wie er auch an Tankstellen zu kaufen ist. Bei Schweröl handele es um ein Abfallprodukt der Raffinerieproduktion, dass mit einer hohen Schadstoffkonzentration belastet sei, so ein Sprecher.

Feinschliff an Bord

Auf der "Norwegian Joy" schreitet unterdessen der Innenausbau weiter voran. Rund 2.000 Mitarbeiter sind täglich im Einsatz, um den Luxusliner bis zur Übergabe Ende April perfekt aussehen zu lassen. Derzeit werden unter anderem Teppiche verlegt, die Restaurants ausgestattet, die Kabinen möbliert und das riesige Casino mit Glücksspielautomaten versehen. Obwohl es an vielen Stellen noch wie auf einer Großbaustelle aussieht, sind die Verantwortlichen zufrieden. "Es läuft alles wie gewünscht, wir liegen voll im Zeitplan", so Kolbe. Daran habe auch das unfreiwillige Schlamm-Bad des Schiffes nichts geändert - bei der Abnahme einer Löschleitung am 15. März hatte sich jede Menge Schlick über den Bug der "Norwegian Joy" ergossen.

Zeitplan Emsüberführung "Norwegian Joy" Sonntag, 26. März 2017

ca. 20.30 Uhr Schiff in Warteposition (Papenburg)

ca. 21.00 Uhr Passieren der Dockschleuse (Papenburg)



Montag, 27. März 2017

ca. 1.45 Uhr Passieren der Weener Brücke (Weener)

ca. 4.00 Uhr Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 8.30 Uhr Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 12.45 Uhr Passieren des Emssperrwerks



Quelle: Meyer Werft

Besonderheiten für den chinesischen Markt

Eine kuriose Randnotiz ist, dass der Luxusliner beim Brennstart im September 2015 noch unter dem Namen "Norwegian Bliss" lief. Erst danach entschied sich die Reederei Norwegian Cruise Line, das Schiff für den boomenden chinesischen Markt zu nutzen und nannte es daraufhin um. Deutlich wird die asiatische Ausrichtung vor allem bei den Restaurants und den besonders großen Casino- und Shopping-Bereichen. "Das Kulinarische spielt eine sehr große Rolle", sagte Kolbe. "Den Chinesen ist es wichtig, dass das Essen vor ihren Augen zubereitet wird. Deshalb gibt es an Bord zum Beispiel mehrere Show-Cooking-Stationen." Anders als auf Schiffen für den europäischen oder amerikanischen Markt ist auch die Gestaltung des Oberdecks. Statt einer riesigen Poollandschaft gibt es hier einen Park mit Kunstrasen und nur einige kleinere Schwimmbecken.

360-Grad-Blick auf dem Deck der "Norwegian Joy"

Kartbahn und Free-Fall-Rutsche

Größte Attraktion der "Norwegian Joy" ist zweifellos die erste Kartbahn, die jemals auf einem Kreuzfahrtschiff verbaut wurde. Auf der 230 Meter langen Strecke können bis zu 20 Fahrer in Elektro-Karts gegeneinander antreten. Die Bahn verläuft über zwei Ebenen durch die Decks 18 und 19. Spektakulär ist zudem eine sogenannte Free-Fall-Rutsche, die über die Bordwand hinausragt und die Benutzer über dem Meer schweben lässt.

Übergabe an Reederei Ende April

Die "Norwegian Joy" bietet bei einer Größe von 168.800 BRZ, einer Länge von 324 Metern und einer Breite von 41,4 Metern Platz für insgesamt 4.200 Passagiere. Sie ist damit nach Werftangaben das viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Übergabe an der Reederei Norwegian Cruise Line ist für Ende April in Bremerhaven vorgesehen, die Jungfernfahrt soll im Sommer erfolgen.

