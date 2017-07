Stand: 18.07.2017 12:21 Uhr

Jetzt bloß keine Flaute: "Avontuur" hat abgelegt

Von Brake aus auf hohe See: Das einzige deutsche Frachtsegelschiff, die "Avontuur", hat heute den Hafen von Brake verlassen. In zwei Wochen will Reeder und Kapitän Cornelius Bockermann dann im französischen La Rochelle festmachen. Dort soll die 16-köpfige Besatzung dann Mode aus nachhaltiger Produktion an Bord laden und sie weiter ins kanadische Montreal bringen - und das, wenn möglich, zu 100 Prozent emissionsfrei. "Wir wollen auf die Umweltverschmutzung durch die Seeschifffahrt hinweisen", sagte Bockermann.

"Es geht nicht um große Gewinne"

Vor drei Jahren hat der Kapitän das 97 Jahre alte Segelschiff im niederländischen Groningen gekauft und es anschließend auf der Elsflether Werft renovieren und hochseetauglich machen lassen. Bockermann, der selbst 20 Jahre eine Reederei in Westafrika geleitet hat, will der Welt zeigen, dass Transport von großen Gütern auch mit der Kraft von Wind möglich ist. Es gehe ihm dabei nicht um große Gewinne, sondern darum, dass das Projekt der Weltgemeinschaft nutze, sagt er. 120 private Investoren beteiligen sich finanziell an dem Projekt namens "Timbercoast". Bis zu 115 Tonnen kann sein Schiff laden.

Nachhaltig auch nach der Fahrt

Der Gedanke der Nachhaltigkeit hört jedoch nicht bei der "Avontuur" auf: Auch die angelandete Ware werde mit Elektrozügen oder E-Lastwagen weiter transportiert. Fünf Aufträge für Öko-Frachtfahrten nach Kanada hat Bockermann bereits sichern können. Einen Motor hat das Segelschiff auch. Allerdings nur für Notfälle, versichert der Kapitän.

