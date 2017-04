Stand: 03.04.2017 14:54 Uhr

Wo Lars Rickens Trikot auf die Wurstpelle trifft von Oliver Gressieker

Was haben ein Borussia-Dortmund-Trikot, ein 111 Jahre altes Taufkleid und ein ausgelatschter Hausschuh gemeinsam? Die Antwort auf diese ungewöhnliche Frage gibt es an der Universität Oldenburg. Alle drei genannten Kleidungsstücke gehören dort nämlich zur umfangreichen Sammlung des Instituts für Materielle Kultur. Seit 1979 werden hier textile Alltagsgegenstände der unterschiedlichsten Art zusammengetragen und wissenschaftlich erforscht. In vier verschiedenen Räumen befinden sich mittlerweile mehr als 7.000 Objekte vom Pelzmantel über Schuhe bis hin zur Schlaghose. Mit ihrer kulturwissenschaftlichen Ausrichtung ist die Sammlung deutschlandweit einzigartig.

Benutzte Kleidung mit Gebrauchsspuren

"Wir konzentrieren uns in erster Linie auf benutzte Kleidungsstücke, die eine Geschichte erzählen", sagt Kustodin Carolin Krämer im Gespräch mit NDR.de. "Wir wollen wissen, was sie den Menschen bedeutet haben und wie sie die Biografien geprägt haben." Das könnten zum Beispiel Erinnerungen an Ereignisse sein, die mit den Sachen verbunden sind - wie die Konfirmation oder die Hochzeit. Völlig egal ist dabei laut Krämer, ob die Klamotten teuer, individuell angefertigt oder von der Stange sind. Damit unterscheide sich die Sammlung von vielen Museen, in denen in erster Linie wertvolle Designermode gezeigt werde.

Ältere Damen spenden ihre Sachen

Um die Geschichten hinter den Objekten dokumentieren zu können, führen Krämer und ihre Kolleginnen in der Regel ausführliche Interviews mit den Spendern. "Dabei handelt es sich meistens um ältere Damen über 70, die möchten, dass ihre beliebtesten Sachen erhalten bleiben", so die 30-jährige Kustodin. "Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was für eine emotionale Bindung sie zu ihren Kleidungsstücken haben." Als Beleg dafür zeigt sie einen kürzlich eingegangenen Damenmantel mit braunem Pelz, den sich eine Frau 1967 nach der Geburt ihres Sohnes von ihrem letzten selbstverdienten Geld gekauft hat.

Gift in Trikot sorgt für Aufregung

In die Sammlung aufgenommen werden zudem Objekte, die Besonderheiten in Sachen Material, Produktion oder Verarbeitung aufweisen. In diese Kategorie fällt zum Beispiel das Shirt des ehemaligen Dortmunder Fußballers Lars Ricken. Ende der 1990er-Jahre wurde in der Trikotreihe eine erhebliche Belastung mit dem Giftstoff Tributylzinnhydrid (TBT) nachgewiesen. Die Folge war eine Gesundheitsdebatte, die medial große Kreise schlug. Zur Gruppe der sogenannten Mode- und Materialgeschichten gehören außerdem Sachen, die stilgeschichtliche Entwicklungen entscheidend geprägt haben.

Viele Nutzungsmöglichkeiten für Studierende

Neben den 1.700 Kleidungsstücken befinden sich in der Sammlung 950 Textilobjekte wie Wimpel oder sogar Wurstpellen aus Stoff, 400 Stoffmuster und 4.800 Schriften rund um das Thema Mode. "Quelle"-Kataloge sind hier ebenso archiviert wie zum Beispiel die Zeitschrift "Für Sie" oder sämtliche "Ciba-Rundschauen" von 1936 bis 1975. Die Exponate werden sowohl von Studierenden als auch Lehrenden regelmäßig genutzt. Der Einsatz erfolgt auf vielfältige Weise: Angehende Museums- und Ausstellungsmacher lernen am Institut für Materielle Kultur das systematische Erfassen und Konservieren von Objekten, Kulturwissenschaftler befassen sich mit der Entwicklung von Alltagskultur. Außerdem dienen die Kleidungsstücke in Seminaren als Anschauungsmaterial oder werden für ästhetische Projekte wie Fotoshootings oder Theaterstücke verwendet.

"Kunststoffe sind der reinste Horror"

Eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe ist die Konservierung der Exponate. Um die Kleidungsstücke vor Schäden durch Sonnenlicht zu bewahren, verdunkeln UV-abweisende Stoffe die Regale. Außerdem werden ständig die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit überwacht. Doch auch bei optimalen Bedingungen gibt es immer noch Tücken. "Kunststoffe sind der reinste Horror für alle Restauratoren", berichtet Krämer. "Man weiß nie, wie sie sich verhalten." Was sie damit meint, demonstriert die Kustodin an einem Kleid, bei dem sich die Schulterpolster fast komplett aufgelöst haben.

Kustodin will "entsammeln"

Um beschädigten und unpassenden Ausstellungsstücken auf die Spur zu kommen, soll die Sammlung in den kommenden zwei Jahren komplett neu inventarisiert werden. "Wir werden jedes einzelne Stück in die Hand nehmen", erläutert Krämer. "Objekte ohne Geschichte und eindeutige Herkunft sowie Dopplungen werden wir konsequent aussortieren." Durch das "Entsammeln" soll außerdem die Kollektion wissenschaftlich aufgewertet werden. Neue Exponate mit einem interessanten biografischen Hintergrund sind aber trotzdem weiterhin jederzeit willkommen. "Wir wollen die Sammlung ja schließlich aktuell halten, sie soll vom Jahr 1860 bis in die Gegenwart reichen", so Krämer.

