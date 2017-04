Stand: 21.04.2017 13:28 Uhr

Hubschrauber rettet Wattwanderer aus Nordsee

Böse Überraschung für ein Paar aus Ostwestfalen: Ein 31-jähriger Mann und seine ein Jahr jüngere Begleiterin sind bei einer Wattwanderung von der Flut überrascht worden. Das Nordseewasser schnitt ihnen am Donnerstag den Rückweg ans Festland ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Touristen waren von der Halbinsel Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) aus mit ihrem Hund ins Watt gestartet. Etwa einen Kilometer vom Strand entfernt, gab es für die beiden Ostwestfalen kein Zurück mehr. Sie wählten den Notruf.

Frau erleidet leichten Schock

Wie die Oldenburger "Nordwest-Zeitung" berichtete, machten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsschwimmer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie ein Notarzt auf den Weg, um das Paar zu retten. Schließlich gelang es, die beiden per Rettungshubschrauber zu bergen. Über eine Seilwinde wurden sie und der Hund an Bord gezogen. Die Frau erlitt einen leichten Schock. Kein häufiger Einsatz für die Retter: "So etwas kommt sehr selten vor", sagte ein Polizeisprecher.

