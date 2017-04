Stand: 02.04.2017 11:46 Uhr

Heimische Garnelen sind auf dem Vormarsch

Dutzende Hühner auf einem Quadratmeter oder Schweine, die sich in ihren engen Boxen nicht einmal umdrehen können: Bei der Produktion von Fleisch steht die Massentierhaltung schon lange in der Diskussion. Die unwürdigen Haltungsbedingungen und die massive Gabe von Antibiotika führen dazu, dass immer mehr Menschen ihre Kaufentscheidungen überdenken und im Zweifel auf teurere Produkte zurückgreifen. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich jetzt auch bei Garnelen feststellen.

Asiatische Garnelen in der Kritik

Rund 50.000 Tonnen werden in Deutschland pro Jahr verzehrt, der Großteil davon stammt aus Farmen in Thailand, Vietnam und China. Die Zucht in den asiatischen Ländern hat allerdings einen schlechten Ruf - wegen des Antibiotika-Einsatzes, aber auch wegen abgeholzter Mangrovenwälder und zerstörter Böden. Als Konsequenz steigt die Nachfrage nach Shrimps und Gambas aus regionaler Zucht derzeit trotz hoher Preise deutlich an.

Nachfrage nach heimischer Ware steigt

"Die Produktion in Europa ist ein Nischenmarkt, aber es gibt hohes Wachstumspotenzial", sagt der Leiter der Aquakulturforschung am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), Matthew Slater. Immer mehr Konsumenten seien bereit, für Garnelen aus umweltschonenden und artgerechten Aquakulturen dreimal so viel zu zahlen wie für die importierte Tiefkühlware. Zudem seien die Garnelen aus Europa auch einfach frischer und würden besser schmecken.

AWI lädt zu Fachsymposium ein

Ein Problem ist das geringe Angebot: Bisher gibt es in Deutschland gerade einmal drei Garnelen-Farmen, die mit 50 Tonnen nur 0,1 Prozent des Gesamtbedarfs abdecken. Laut Slater stehen in der Branche allerdings viele Akteure in den Startlöchern, die in die Garnelenzucht investieren wollen. Um die Kräfte zu bündeln, lädt das Alfred-Wegener-Institut am 4. und 5 April Züchter, Wissenschaftler, Anlagenbauer, Händler und Futtermittelhersteller zu einem Fachsymposium nach Bremen ein. "Unser Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen", so AWI-Aquakulturforscher Gregor Jähne.

Viel Potenzial für nachhaltige Zucht

Nach Berechnungen des AWI gibt es allein in Deutschland das Potenzial, pro Jahr rund 500 Tonnen Gambas und Shrimps aus nachhaltiger Zucht verkaufen zu können. "Da ist noch viel Luft nach oben", sagt auch Bert Wecker, der mit seinem Unternehmen im schleswig-holsteinischen Ostseebad Strande Garnelen produziert. "Wir wollen in diesem Jahr expandieren und die Produktion von fünf auf 30 Tonnen erhöhen." Die deutschen Züchter verzichten nach eigenen Angaben komplett auf die Gabe von Medikamenten, was den Ertrag reduziert. Weitere Gründe für den höheren Preis sind laut Jähne erhebliche Investitions- und Energiekosten sowie der Bedarf an gut geschultem Personal.

