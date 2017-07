Stand: 23.07.2017 12:23 Uhr

Heftiges Unwetter führt beinahe zu Zugunglück

Eine Gewitterfront mit extremem Starkregen hat am Samstagabend im westlichen Niedersachsen für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Im Landkreis Aurich kam ein Autofahrer ums Leben, in der Nähe von Cloppenburg wäre es durch umgestürzte Bäume offenbar beinahe zu einem Zugunglück gekommen. Eine mit 60 Passagieren besetzte Nordwestbahn fuhr auf dem Weg nach Osnabrück bei Hemmelte (Landkreis Cloppenburg) über einen sechs Zentimeter starken Ast. Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber NDR.de mitteilte, musste der Lokführer die Fahrt für eine dreiviertel Stunde unterbrechen, um den Zug auf mögliche Schäden zu untersuchen. Da nichts festgestellt wurde, durfte er schließlich mit deutlich verringerter Geschwindigkeit auf Sicht weiterfahren.

"Es kann sich jeder ausrechnen, was passiert wäre" 23.07.2017 12:15 Uhr Ein Zug der Nordwestbahn hat im Kreis Cloppenburg nur mit viel Glück eine Kollision mit einer umgestürzten Eiche vermieden. Ein Feuerwehrsprecher erläutert die brenzlige Situation.







Unfreiwilliger Halt verhindert Zusammenstoß mit Eiche

Nach Angaben der Feuerwehr Lastrup konnte durch den unfreiwilligen Halt ein größeres Unglück verhindert werden, da nur wenige Meter weiter eine große Eiche auf die Gleise gestürzt war. "Der Zug kann hier normalerweise 100 Stundenkilometer schnell fahren, da kann sich jeder ausrechnen, was dann passiert wäre", sagte Gemeindebrandmeister Walter Schumacher. "Es war viel Glück dabei."

Videos 00:49 min Feuerwehr nach Starkregen im Dauereinsatz NDR Fernsehen Im Landkreis Cloppenburg mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag umgestürzte Bäume beseitigen und Keller leerpumpen. Verletzte gab es zum Glück nicht. Video (00:49 min)

Größte Regenmengen seit Jahrzehnten

Ein Sprecher der Feuerwehr Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg sprach von einem gewaltigen Unwetter und den größten Regenmengen der vergangenen 20 bis 30 Jahre. Zahlreiche Straßen wurden überflutet und Dutzende Keller liefen voll Wasser. In Cloppenburg retteten Helfer einen Autofahrer aus seinem überfluteten Fahrzeug. Außerdem mussten die Feuerwehrleute mehrere umgestürzte Bäume von den Straßen beseitigen.

Tödlicher Unfall in Ostfriesland

Ein weiterer Schwerpunkt des Unwetters lag in Ostfriesland. In Großefehn (Landkreis Aurich) verunglückte in der Nacht ein Autofahrer bei heftigem Starkregen tödlich. Nach Angaben der Polizei kam der 48-jährige Mann aufgrund der großen Wassermassen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

Überschwemmungen in Aurich

Bereits am späten Samstagabend mussten die Einsatzkräfte im Landkreis Aurich zahlreiche vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen abpumpen. Auch die Tiefgarage eines Einkaufszentrums wurde überflutet. Wegen des Unwetters musste ein Weinfest auf dem Marktplatz mit Tausenden Besuchern abgebrochen werden. Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es in Bensersiel, wo der Regen einen Parkplatz mit Hunderten Fahrzeugen etwa kniehoch überschwemmte, so dass mehrere Autos beschädigt wurden und auch Benzin und Öl ausliefen. Die Regionalleitstelle Ostfriesland verzeichnete nach Angaben eines Sprechers insgesamt mehr als 300 Einsätze und musste sogar das Personal aufstocken. "Der letzte Starkregen dieser Größenordnung liegt viele Jahre zurück", sagte der Sprecher NDR.de. Am stärksten betroffen seien Aurich, Esens und die Insel Langeoog gewesen.

