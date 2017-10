Stand: 30.10.2017 19:48 Uhr

Havarierter Frachter: Bergung erst in drei Tagen?

Das vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufene Frachtschiff "Glory Amsterdam" konnte bislang noch nicht geborgen werden. Die Bergung könne noch bis zu drei Tage dauern, sagte Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) am Montagabend nach einem Besuch des Havariekommandos in Cuxhaven. Ein Bergungsunternehmen aus den Niederlanden erstelle derzeit einen Plan, um das Schiff zu befreien, so Wenzel. Dieses Konzept werde dann vom Havariekommando geprüft.

Frachtschiff strandet vor Langeoog 30.10.2017 13:29 Uhr Der Frachter "Glory Amsterdam" ist am Sonntag in der Deutschen Bucht havariert. Der erste Bergungsversuch des Schiffes musste abgebrochen werden.







3,95 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zu wenig Wasser für die Schlepper

Ein ursprünglich für Montagabend um 19.30 Uhr geplanter Versuch musste abgesagt werden. "Der Wasserstand rund um das Schiff ist so niedrig, dass die ursprünglich vorgesehenen großen Schlepper dort nicht vernünftig arbeiten könnten", sagte Havariekommando-Sprecher Michael Friedrich am Montag NDR.de. Nach Angaben von Havariekommando-Leiter Hans-Werner Monsees hatte das von der Reederei beauftragte Bergungsunternehmen das Schiff am Montagnachmittag noch einmal genau in Augenschein genommen und auf mögliche Schäden überprüft.

Ruder kann nicht benutzt werden

"In einer ersten Auswertung kommen Spezialisten zu dem Ergebnis, dass das Schiff derzeit keine erkennbaren strukturellen Schäden aufweist", hieß es am Montagabend vom Havariekommando. Die Experten haben auch die Ruderanlage untersucht. Sie habe einen technischen Defekt, deshalb könne das Ruder derzeit nicht benutzt werden, sagte ein Sprecher. Die Reederei habe einen Mechaniker beauftragt, der auf dem Weg zum Havaristen sei und versuchen werde, die Ruderanlage zu reparieren.

Weitere Informationen Havarie: "Von Frachter geht keine Gefahr aus" Die für 19.30 Uhr geplante Bergung des vor Langeoog auf Grund gelaufenen Frachtschiffs "Glory Amsterdam" wurde abgesagt. Im Interview erklärt Havariekommando-Chef Monsees, warum. (30.10.2017) mehr

Schiff muss leichter werden

Wann die Bergung letztlich beginnen könne, sei derzeit noch unklar, sagte Havariekommando-Leiter Monsees: "Am Dienstag werden Bergungsmaßnahmen vorbereitet." Für den nächsten Schleppversuch müsse unter anderem weiteres Einsatzmaterial angefordert werden. Außerdem soll von dem Frachter Treibstoff abgepumpt werden. Denn das Schiff muss leichter werden, bevor die Bergungsschlepper es auf den Haken nehmen und von der Sandbank ziehen können.

Frachter reißt sich los

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die "Glory Amsterdam" wurde zum Spielball des Sturms und trieb manövrierunfähig auf die niedersächsische Küste zu. Der Hochseeschlepper "Nordic" sollte das havarierte Schiff sichern, doch die Leinenverbindungen brachen immer wieder. Auch vier Spezialisten, die bei sieben Meter hohen Wellen per Hubschrauber auf dem Schiff abgesetzt wurden, konnten wenig ausrichten.

Schwierige Bergung des havarierten Frachters











Alle Besatzungsmitglieder unverletzt

Die "Glory Amsterdam" ist zwar unbeladen, hat aber rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Ein in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) gestartetes Ölüberwachungsflugzeug des Haveriekommandos überflog das Gebiet. Bislang sei kein Austritt von Schadstoffen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. Die Situation werde als "prinzipiell stabil" eingeschätzt. Die 22 Besatzungsmitglieder sind laut Havariekommando unverletzt geblieben. Sie bleiben bis auf weiteres auf ihren Posten. Ein Spezialist des Bergungsteams bleibt laut Havariekommando ebenfalls an Bord. Außerdem befinden sich zahlreiche weitere Schiffe - unter anderem Schlepper und Rettungskreuzer - in der Nähe des Havaristen: Sie könnten eingreifen, falls sich die Lage an Bord verschärfen würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.10.2017 | 18:00 Uhr