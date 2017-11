Stand: 03.11.2017 11:45 Uhr

Havarie: Inselbürgermeister fordern Konsequenzen

Nach der Havarie des Frachters "Glory Amsterdam" vor Langeoog fordern die Bürgermeister der sieben Ostfriesischen Inseln umfassende Aufklärung und Verbesserungen bei der Schiffssicherheit in der Deutschen Bucht. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht der fehlgeschlagene Versuch des Notschleppers "Nordic", eine stabile Schleppverbindung zu dem manövrierunfähigen Havaristen aufzubauen. In ihrer gemeinsamen Erklärung fragen die Inselbürgermeister den für das "Sicherheitskonzept Deutsche Küste" zuständigen Bundesverkehrsminister, welche Verbesserungsmöglichkeiten es für ein "Worst-Case-Szenario" gibt, in dem ein noch größeres, voll beladenes Schiff bei extremem Sturm auf die Küste zutreibt.

"Havariekommando hatte Risiken nicht im Griff" 02.11.2017 12:00 Uhr Autor/in: Olaf Kretschmer Uwe Garrels, Langeoogs Bürgermeister, ist nach der Bergung der "Glory Amsterdam" nicht beruhigt. Eine Havarie könne jederzeit wieder passieren. Der Frachter saß vor Langeoog fest.







Gefahr durch Schiffe auf Reede

Wenn es bei einem solchen Szenario keine Garantie gibt, dass eine haltbare Notschleppverbindung hergestellt werden kann, müssten das auf Reede liegen, d. h. das Ankern außerhalb von sicheren Häfen, sowie Fahrten bei schwerem Sturm vor einem besonders sensiblen Meeresgebiet wie dem Wattenmeer hinterfragt werden, schreiben die Bürgermeister nach ihrem alljährlichen Erfahrungsaustausch auf der Insel Borkum. Die Küstenregion dürfe nicht durch eine "Billig-Schifffahrt", die durch das auf Reede liegen Hafengebühren spart, gefährdet werden. Die Sicherheitsinteressen und die vorsorgende Gefahrenabwehr an der Küste müssten daher von der Bundesregierung vorrangig gegenüber den Einzelinteressen der Reeder berücksichtigt werden.

Forderung nach Verbot von Schweröl

In der Erklärung wird zudem auf das zusätzliche Gefahrenpotenzial durch die vor Borkum und Wangerooge liegenden Windparks hingewiesen. Wäre die "Glory Amsterdam" in einen der Windparks hineingetrieben, wäre das Risiko einer Schadstofffreisetzung sehr hoch gewesen. Die Bürgermeister schließen sich daher der Forderung der Umweltschutzorganisation WWF nach einem Verbot von Schweröl an. Nicht nur wegen der Luftverschmutzung, sondern auch wegen der Gefahr bei Havarien müsse auf den billigen Treibstoff verzichtet werden.

Zweifel an Schlepper-Kapazität

Die Bürgermeister verlangen außerdem eine genaue Aufarbeitung der Ursachen, die zu der Havarie vor Langeoog führten. Insbesondere müsse die Frage geklärt werden, ob Anzahl und Leistungsfähigkeit der Notschlepper in der Deutschen Bucht und deren Ausrüstung angesichts der immer größer werdenden Schiffe noch ausreichend seien. In diesem Zusammenhang verweisen die Inselbürgermeister auf eine Resolution, die nach der Havarie des Holzfrachters "Pallas" am 22. September 1998 verfasst worden war. Darin heißt es, die Bundesregierung müsse sich nachdrücklich und mit allen Mitteln dafür einsetzen, "dass in der Deutschen Bucht jederzeit ausreichende Schleppkapazität zur Verfügung steht, die geeignet ist, alle Schiffe auch bei Sturm zu schleppen und auf sicherer Position zu halten."

