H5N8: Neue Verdachtsfälle in Garrel und Bösel

Im Landkreis Cloppenburg grassiert die Geflügelpest offenbar weiter: In zwei Betrieben besteht wieder der Verdacht auf H5N8. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, müssen die insgesamt rund 19.000 Putenhähne auf zwei Höfen in Garrel und Bösel getötet werden. Bereits am Mittwoch hatten die Behörden aus vier Betrieben in Garrel die hochansteckende Virus-Variante H5N8 gemeldet. Bei den beiden aktuellen Beständen warte man noch auf die offizielle Bestätigung des Friedrich-Loeffler-Instituts.

Sechs Millionen Tiere unter Beobachtung

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden um die mutmaßlichen Seuchenbestände Sperrbezirke mit einem Radius von wenigstens drei Kilometern und Beobachtungsgebiete mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet. Allein in den Sperrbezirken im Kreis Cloppenburg befinden sich inzwischen 1,5 Millionen Tiere, in den Beobachtungsgebieten des Landkreises sind es sechs Millionen Tiere.

Virus in 20 Landkreisen nachgewiesen

Von der Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen sind bislang nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) die Landkreise Cloppenburg, Vechta, Emsland, Northeim, Diepholz und Oldenburg betroffen. Bei Wildgeflügel wurde das Virus in 20 Landkreisen nachgewiesen.

