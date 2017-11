Stand: 05.11.2017 08:57 Uhr

Großfeuer vernichtet Kita in Schiffdorf

In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist in der Nacht eine Kindertagesstätte komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war um kurz nach 3 Uhr alarmiert worden, als sie vor Ort eintraf, schlugen nach Angaben eines Sprechers bereits Flammen aus einigen Dächern. Die Kita ist für mehr als 110 Kinder ausgerichtet und besteht aus vier Gebäudeteilen. Der mittlere habe in voller Ausdehnung gebrannt, so der Sprecher, von dort aus habe das Feuer auf die übrigen Teile übergegriffen. Obwohl die Feuerwehr mit mehr als 120 Mann im Einsatz gewesen sei, habe sie das nicht verhindern können.

Kindertagesstätte durch Feuer zerstört 05.11.2017 09:00 Uhr In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist in der Nacht zu Sonntag eine Kindertagesstätte komplett niedergebrannt. Wo die Kinder nun untergebracht werden, muss noch geklärt werden.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brandursache noch unklar

Auch derzeit sind noch Einsatzkräfte vor Ort. Sie schützen eine benachbarte Mehrzweckhalle und einen Betrieb, in dem unter anderem Holz gelagert wird, vor den Flammen. Verletzte hat es nach Erkenntnis der Feuerwehr keine gegeben. Alle benachbarten Häuser seien sofort evakuiert worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar - vermutlich dürfte er jedoch in die Millionen gehen. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben eines Sprechers werden Brandermittler die Ruine am Montag untersuchen. Außerdem wird derzeit geprüft, wo die Kinder ab morgen betreut werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2017 | 09:00 Uhr