Graffiti-Haus in Aurich: Punkband contra Stadt

Ist das Kunst oder muss das weg? Um diese Frage dreht sich derzeit ein ungewöhnlicher Streit in Aurich. Stein des Anstoßes ist ein großflächiges Graffiti, mit dem die Auricherin Elke Lenk ihr Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone hat verschönern lassen. Eine ostfriesische Landschaft mit einer Kuh, Gras und Blumen in bunten, kräftigen Farben. Der Stadtverwaltung gefällt das überhaupt nicht. Sie pocht auf den Ensemble-Schutz und hat Lenk eine Frist bis Anfang Dezember gesetzt, um das Kunstwerk zu entfernen.

Punkband startet Petition für Graffiti

Lenk kann diese Anordnung überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich wollte doch nur ein schönes Bild an meinem grauen, eintönigen Haus haben", sagte sie NDR 1 Niedersachsen. "Die Idee, aus dem Gebäude ein Kunstwerk zu machen, ist doch sehr charmant." Unterstützung bekommt Lenk von der bekannten Auricher Punkband Knallfrosch Elektro. Die Musiker haben eine Petition gestartet und zahlreiche Unterschriften gesammelt.

Stadtverwaltung bleibt hart

Die Stadtverwaltung scheint das allerdings nicht zu beeindrucken. "Das wird nichts nützen", sagte der stellvertretende Stadtbaurat Kai-Michael Heinze. "Neben einem denkmalgeschützten Gebäude in der Fußgängerzone ein Graffiti anzubringen, das passt einfach nicht. Da gibt es keinen Ermessensspielraum." Möglicherweise hat das unerlaubte Kunstwerk sogar noch weitreichendere Folgen. Die Stadt überlegt nämlich, die seit vielen Jahren existierenden Graffitis am denkmalgeschützten Jugendzentrum nun ebenfalls entfernen zu lassen.

