Geflügelpest macht Minister "ratlos"

Die Geflügelpest hat Niedersachsen weiter fest im Griff. Seit dem ersten Nachweis im November wurden deutschlandweit fast 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert - allein elf davon in Niedersachsen. Mittlerweile wurde fast eine Viertelmillion Tiere getötet - vor allem in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg. Die genaue Ursache für die Ausbreitung des Vogelgrippevirus ist immer noch unklar. Es gebe schon "ein Stück weit Ratlosigkeit", räumt Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) ein. Denn auch nach Wochen rätseln die Experten immer noch, wie das Influenza-A-Virus H5N8 in nahezu hermetisch abgeschottete Ställe eindringen konnte.

Transportverbot sorgt für Tierschutzprobleme

In keinem der betroffenen Betriebe lägen gravierende Verstöße gegen die Stallpflicht oder die Hygienevorschriften vor, sagte Meyer NDR 1 Niedersachsen. Es gebe keinen konkreten Hinweis auf Fahrlässigkeit, betonte der Minister. Meyer hatte bereits vor einigen Tagen bei einem Besuch des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gesagt, dass Ursachen und Übertragungswege vermutlich rätselhaft bleiben werden. Nach seinen Angaben kommen zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf den Höfen mittlerweile auch Probleme mit dem Tierschutz. Zumindest in den Sperrzonen könnten die ausgewachsenen und schlachtreifen Tiere nicht abtransportiert werden, so der Minister. In den Ställen wird es deshalb eng. Und auch die Brütereien werden ihre Küken wegen des Transportverbotes nicht an die Mastställe los. Sein Haus versuche in Gesprächen mit der Branche Lösungen zu finden, so Meyer. Unter anderem soll es für Geflügeltransporte Ausnahmegenehmigungen unter strengen Auflagen geben.

