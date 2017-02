Stand: 26.02.2017 15:30 Uhr

Geflügelpest? Tötung von 31.000 Tieren vorbereitet

Schon wieder besteht in einem niedersächsischen Putenmaststall der Verdacht, dass sich Tiere mit der Geflügelpest infiziert haben. In dem Betrieb mit etwa 13.000 Putenhennen sowie 18.000 Putenküken in Friesoythe sei der Geflügelpesterreger vom Typ H5 entdeckt worden, teilte der Landkreis Cloppenburg am Sonntag mit. Das abschließende Prüfergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts stehe noch aus. Die Tötung aller Tiere des Bestands werde bereits vorbereitet.

Videos 05:30 min Geflügelpest: Eindämmen mit allen Mitteln 24.11.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Um eine weitere Ausbreitung des H5N8-Virus zu verhindern, sollen nicht nur die Tiere im betroffenen Stall in Barßel getötet werden, sondern auch die der umliegenden Betriebe. Video (05:30 min)

Sperrbezirk von drei Kilometern

Es bestehe der Verdacht, dass es sich um das hochansteckende Virus vom Typ H5N8 handelt. Um den Betrieb werde ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. Im Umkreis von zehn Kilometern um den Betrieb gilt ein sogenanntes Beobachtungsgebiet. Im Sperrbezirk gibt es den Angaben zufolge 21 Geflügelbetriebe mit rund 460.000 Tieren. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich.

16 Fälle in Niedersachsen

Der Betrieb liegt in einem bestehenden Sperrbezirk, zuletzt war Anfang Februar ein Betrieb in Friesoythe betroffen. Damals hatte das Friedrich-Loeffler-Institut den Verdachtsfall im Kreis Cloppenburg bestätigt. Es handelte sich bei dem in einem Putenstall festgestellten Krankheitserreger um das hochansteckende Virus H5N8. Die 9.500 Tiere des Bestandes wurden getötet. Im Verlauf der aktuellen Vogelgrippe-Welle wurden bis Ende Januar 16 H5N8-Fälle in niedersächsischen Ställen gezählt, vor allem in Putenhaltungen. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich.

