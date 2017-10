Stand: 17.10.2017 15:28 Uhr

Gefangener missbraucht JVA-Mitarbeiterin

Ein 27-jähriger Strafgefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lingen hat am Montag bei einem begleiteten Ausgang in Delmenhorst eine Mitarbeiterin der JVA missbraucht und sich anschließend das Leben genommen. Das teilte das niedersächsische Justizministerium mit. Die Frau sei in "bestmöglicher medizinischer und psychologischer Behandlung", hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich demnach bei einem Besuch der Familie des Mannes in Delmenhorst, zu der die Frau ihn begleiten sollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg erhängte sich der Mann anschließend. Wie es dem Mann gelang, die Frau in seine Gewalt zu bekommen, dazu wollte das Justizministerium keinerlei Angaben machen - auch zu weiteren Einzelheiten äußerte sich die Behörde zunächst nicht.

Freilassung im August 2018 vorgesehen

Der Mann war in Spanien im Jahr 2012 zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe wegen sexueller Nötigung verurteilt worden - seit 2014 saß er die Strafe in Deutschland ab. "Dem Antrag auf Überstellung ist aus Fürsorgegesichtspunkten des deutschen Staates sowie aus Gründen der besseren Resozialisierung stattgegeben worden", sagte eine Sprecherin des Ministeriums NDR.de. Im August 2018 wäre seine Haftstrafe beendet gewesen. "Der Gefangene war erstmals in Haft und nicht vorbestraft", teilte das Ministerium mit. Der 27-Jährige hatte nach Angaben der Pressestelle bereits 50 begleitete Ausgänge absolviert, ohne dass es zu Auffälligkeiten gekommen war. "Begleitete Ausgänge stellen für Strafgefangene in der Regel die erste spürbar 'gelockerte' Vollzugsöffnung dar", hieß es weiter.

Gefangener absolvierte Programm für Sexualstraftäter

Seit Mai 2015 sei er darüber hinaus Teilnehmer eines Programms für Sexualstraftäter gewesen und habe alle erforderlichen Behandlungsschritte absolviert. Der Vorgang werde nun untersucht. Bisher seien allerdings keine Regelverstöße oder fachliche Fehler vonseiten des Justizvollzugs zu erkennen, hieß es aus dem Ministerium. "Der Unterausschuss Justizvollzug und Straffälligenhilfe sowie der Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen des Niedersächsischen Landtages wurden am heutigen Tag in Kenntnis gesetzt", teilte die Pressestelle des Justizministeriums weiter mit. Die betroffenen Mitarbeiter der JVA Lingen werden vom sogenannten Kriseninterventionsteam des niedersächsischen Justizvollzugs betreut. Die Einrichtung bietet Hilfe nach besonders belastenden beruflichen Ereignissen an.

