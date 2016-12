Stand: 29.12.2016 12:04 Uhr

Frachter mit Panzern an Bord in Schräglage

Vor der Nordseeinsel Wangerooge ist ein Frachter in Schräglage geraten. Das hat die Wasserschutzpolizei bestätigt. Die "Glovis Corona" war auf dem Weg von Hamburg nach Göteborg in Schweden. Das Schiff hat neben Lkw auch Panzer geladen, wie die Verkehrszentrale Bremerhaven gegenüber NDR 1 Niedersachsen bestätigte. Für wen die Panzer bestimmt sind und woher sie stammen, ist unklar. Offenbar war die Ladung während eines Sturms nach Weihnachten verrutscht und hatte den Frachter so in Schlagseite gebracht. Der Mannschaft ist es inzwischen gelungen, das Schiff ein Stück weit aufzurichten. Möglicherweise kann es noch im Laufe des Tages Bremerhaven anlaufen.

Schiff könnte Bremerhaven anlaufen

Auf seiner Fahrt war das Schiff in der Deutschen Bucht in schwerer See geraten. Der Kapitän drehte um und steuerte den Frachter in ruhigeres Gewässer. Dort lag die "Glovis Corona" zunächst mit etwa 15 Grad Schlagseite. Über Nacht, so ein Sprecher der Verkehrszentrale BHV, hat die Besatzung es jedoch geschafft, Schäden an Bord zu reparieren und den Autofrachter mit mehr Ballastwasser neu zu trimmen. Zur Zeit sind Gutachter an Bord, die überprüfen, ob die "Glovis Corona" allein und sicher nach Bremerhaven fahren kann. Wenn das Okay kommt, wird der unter südkoreanischer Flagge laufende Frachter in den nächsten Stunden die Stromkaje in Bremerhaven anlaufen. Laut einem Bericht der "Nordsee-Zeitung" soll das Schiff nach der Fahrt nach Göteborg weiter in den Mittleren Osten fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2016 | 12:00 Uhr