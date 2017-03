Stand: 03.03.2017 15:45 Uhr

Fischer beklagen schrumpfende Fanggebiete

Einmal im Jahr wird abgerechnet beim Landesfischereiverband Weser-Ems. Und meist sehen die rund 70 Fischer in ihrer Jahresbilanz keinen Grund zum Jubeln. So auch am Freitag beim Landesfischereitag in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund). Die Fanggründe für die niedersächsischen Fischer würden immer kleiner, klagt der Zweite Vorsitzende des Landesfischereiverbands, Gerold Conradi.

Fischer fürchten um ihre Fanggebiete Hallo Niedersachsen - 03.03.2017 19:30 Uhr Offshore-Windparks und Seekabel-Gebiete sind Sperrzonen für die Fischer. Auf dem Jahrestreffen in Neuharlingersiel forderten sie mehr Unterstützung von der Politik.







Krabbenfischer fühlen sich durch Sand-Verklappung bedroht

Jüngster Problempunkt: Die Niederlande lassen die Ems ausbaggern, damit die großen Kohleschiffe das Kraftwerk in Eemshaven erreichen können. Das Baggergut dürfen die Niederländer im deutschen Naturschutzgebiet Borkum-Riff verklappen. Hier liegen genau die Fanggebiete der Krabbenfischer. Die deutschen Behörden hätten entschieden, ohne die Fischer anzuhören, schimpft Conradi. Seit 31 Jahren ist er als Krabbenfischer auf See. Sein Fanggebiet habe sich so stark reduziert, dass er jetzt nur noch auf einem Viertel seiner ursprünglichen Flächen Krabben fange. Seinen Kollegen gehe es ähnlich.

Fischer wollen mitreden

Stromkabel auf dem Meeresboden und Offshore-Windparks seien ein weiterer Grund dafür, dass die Fanggebiete schrumpfen. Von der Politik forderten die Fischer am Freitag mehr Mitspracherecht. Sonst werde sich ihre Situation weiter verschlechtern, hieß es.

