Stand: 19.07.2017 07:29 Uhr

Feuer zerstört Maschinen des NLWKN

In Norden im Landkreis Aurich ist am Dienstagabend eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Laut Polizei gehört sie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Bei dem Brand seien mehrere landwirtschaftliche Maschinen zerstört worden, sagte ein Sprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 150.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.07.2017 | 06:00 Uhr