Stand: 20.10.2017

Festgefahren: Keno Veiths Netz-Erfolg op Platt

Ein festgefahrener Trecker im Maisfeld - nun, das passiert Landwirten zur Erntezeit immer mal wieder. Doch in der Regel bekommen das die wenigsten Menschen mit. Bei Keno Veith ist das anders. Er setzte seinen 300-PS-Traktor samt Silowagen ins Feld - und ließ alle daran teilhaben, mit einem Video im Internet, das mittlerweile schon Hunderttausende geguckt haben. Der Ostfriese aus Zetel (Landkreis Friesland) nimmt die Sache leicht, beschwert sich mit einem Augenzwinkern auf Platt: "Nu mööt wi luern luern luern, bit en kummt un uns ruttrecken deit" - was so viel heißt wie: Nun müssen wir warten, warten, warten, bis uns jemand rauszieht.

"Das ist irre"

Videos dreht Veith schon seit längerer Zeit. Warum er ausgerechnet auf Aufnahme gedrückt hat, während er auf Hilfe wartete, als auf dem Feld nichts mehr ging, dafür hat Veith eine simple Erklärung: "Mir war langweilig und dann habe ich das Video gedreht und hochgeladen", sagt er. Dass sich den Clip so viele Menschen anschauen, sogar Fernsehmoderator Jan Böhmermann ihn auf seiner Facebook-Seite geteilt hat, überrascht den Mann mit Wurzeln in Kamerun. "Das ist unnormal, das ist irre, das ist unbeschreiblich." Mit seinem Aussehen könne das aber nichts zu tun haben, fügt Veith selbstironisch hinzu und lacht.

Mr. T. von Ostfriesland

Und doch lässt sein Aussehen viele Menschen genauer hinschauen. So manch einer fühlt sich an Mr. T., einen US-Schauspieler, erinnert. Der spielte in der Action-Serie "Das A-Team" die Figur Bosco "B. A." Baracus. Auch der trug schwere Ketten um den Hals und einen Irokesen-Haarschnitt auf dem Kopf, so wie Veith es heute tut. Den Vergleich kennt er bereits seit Jahren. Und ja, noch eine weitere Gemeinsamkeit teilen beide: Während die Serien-Figur die übrigen Haudegen in einem schwarzen Bus von Episode zu Episode kutschiert, sagt der Ostfriese über sich selbst: "Ik bün Maiskutscher." Und das mache ihm Spaß.

