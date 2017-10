Stand: 27.10.2017 21:00 Uhr

Facebook-Ostfriese: "Die Leute drehen durch"

Das Handy von Keno Veith steht seit einer Woche fast nicht mehr still. Im Minutentakt bekommt der ostfriesische Landarbeiter Medien-Anfragen und eine Menge Angebote jeglicher Art. Ein spontan veröffentlichtes, plattdeutsches Facebook-Video nach einer Trecker-Panne auf dem Maisfeld hat die Welt des 36-Jährigen völlig auf den Kopf gestellt und einen regelrechten Hype um, den schwarzen Plattschnacker ausgelöst. Um den Trubel bewältigen zu können, hat Veith jetzt das Angebot eines Hollenstedter Verlags angenommen, ihn zu managen und seine Geschichte zu vermarkten.

Keno Veith: Ein Ostfriese wird zum Internetstar Hallo Niedersachsen - 27.10.2017 19:30 Uhr Keno Veith ist 36 Jahre alt, gebürtiger Ostfriese mit Wurzeln in Kamerun. Seit er ein plattdeutsches Video von sich auf Facebook hochgeladen hat, kann er sich vor Anfragen kaum retten.







Video wird zum viralen Hit

"Ich bin froh, wenn das etwas geregelter abläuft und ich mich da nicht so blind ins Chaos stürzen muss", sagt Veith im Gespräch mit dem NDR. "Ich kann mich ja nicht gleichzeitig auf zwei Sachen voll konzentrieren und die Arbeit hat nun mal Priorität. Schließlich verdiene ich damit mein Geld." Veith macht einen Job, der es in sich hat: Als Lohnarbeiter ist er bis zu 16 Stunden am Tag mit schweren Maschinen auf den Feldern unterwegs, um Mais zu ernten und Gülle zu fahren.

Veith bekommt Ghostwriter

Der Verlag möchte die ungewöhnliche Lebensgeschichte des gebürtigen Wittmunders mit Wurzeln in Kamerun zunächst in einem Blog erzählen, der bereits am Wochenende starten soll. "Keno hat eine tolle, spannende Vita. Er ist deutlich mehr als eine schnelle Internet-Sensation", sagt Verlagsgeschäftsführer Stefan Krücken gegenüber dem NDR. Die Texte sollen von Mitarbeitern des Verlages erstellt werden. "Wir führen Interviews und schreiben seine Erlebnisse dann in Ich-Form für Keno auf", so Krücken. Schließlich sei der Ostfriese ja Landarbeiter und kein Autor. Veith werde aber selbstverständlich jedes Wort gegenlesen und autorisieren. Später sei dann auch noch ein Buch über ihn geplant.

Kuriose Anfragen jeglicher Art

Zusätzlich übernimmt der Verlag die Koordination sämtlicher Anfragen. "Die Leute drehen gerade völlig durch", so Krücken. Es gebe die verrücktesten Angebote für Veith - von Modelagenturen, Football-Teams und sogar von heiratswilligen Frauen. "Wir wollen ihm helfen, mit dem Ansturm klarzukommen", betont der Verlagsleiter. Veith müsse geschützt werden, damit ihm der ganze Trubel am Ende nicht noch schadet.

"Ich will einfach nur Spaß haben"

Der dunkelhäutige Landarbeiter, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Schauspieler "Mr. T" aus der Fernsehserie "A-Team" hat, versucht, den ganzen Hype um seine Person mit Humor und Gelassenheit zu nehmen. "Ich will weiter einfach nur Spaß haben", sagt er. "Den Rest lasse ich auf mich zukommen." Eigentlich sei eh alles wie vorher, nur ein bisschen wilder.

