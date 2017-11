Stand: 03.11.2017 08:19 Uhr

Experten untersuchen havarierten Frachter

Nach der sicheren Ankunft des havarierten Frachters "Glory Amsterdam" am Donnerstagabend am Hannoverkai in Wilhelmshaven sind jetzt die Experten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) gefragt. Sie wollen herausfinden, wie es zu der Havarie auf der Nordsee kommen konnte. Sollten die Nautiker, Techniker und Ingenieure zu der Einschätzung kommen, dass die Havarie schwerwiegende Folgen hatte, müsste eine größere Untersuchung eingeleitet werden. Dann würde es auch eine sogenannte Sicherheitsempfehlung der BSU geben, wie derartige Unfälle in Zukunft vermieden werden können.

Frachter "Glory Amsterdam" ist freigeschleppt Hallo Niedersachsen - 02.11.2017 19:30 Uhr Der vor Langeoog havarierte Frachter "Glory Amsterdam" konnte freigeschleppt und nach Wilhelmshaven gebracht werden. Dort soll der Vorfall nun aufgearbeitet werden.







Inspektion von Tanks und Rumpf geplant

Nach derzeitigem Stand sollen die Tanks des Schiffes ausgepumpt werden, damit diese von innen auf mögliche Risse untersucht werden können. Außerdem ist geplant, dass Tauchroboter oder Taucher den Rumpf des Frachters von außen inspizieren. Das Havariekommando hatte unterdessen am Donnerstagabend um 19.45 Uhr seinen fünftägigen Einsatz offiziell für beendet erklärt. Nach Angaben der Behörde verlief die Schleppreise der "Glory Amsterdam" vom Havarieort vor Langeoog nach Wilhelmshaven ohne Zwischenfälle. Insgesamt elf Schiffe, drei Hubschrauber und das Ölüberwachungsflugzeug des Havariekommandos begleiteten den Havaristen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll das Schiff bis auf einen Defekt an der Ruderanlage keine strukturellen Schäden aufweisen. Auch Schadstoffaustritte hätten nicht festgestellt werden können. Die defekte Ruderanlage soll nach NDR Informationen voraussichtlich in einem Trockendock in Bremerhaven repariert werden.

Freischleppen verläuft planmäßig

Der Frachter war am Donnerstagmorgen von einer Sandbank vor der Insel Langeoog freigeschleppt worden. Die drei kleineren Hafenschlepper "Jade", "Bugsier 11" und "Multratug 4" zogen die "Glory Amsterdam" dann in Richtung Festland. Wegen der defekten Ruderanlage dauerte die Fahrt mehrere Stunden. Bereits nach dem Freischleppen um 7.15 Uhr hatten sich die Verantwortlichen zufrieden gezeigt: "Es ist alles nach Plan gelaufen", sagte Sprecher Michael Friedrich NDR.de. Am Mittwoch war zunächst mit Leinen eine Verbindung zwischen den Schleppern "Fairmont Summit" und "Union Manta" und dem Havaristen hergestellt worden. Danach hatte das Bergungsteam rund 16.000 Tonnen Ballastwasser abgepumpt. Auf diese Weise wurde der Tiefgang verringert, sodass das Schiff aufschwamm und ins Tiefwasser gezogen werden konnte. Die beiden Anker, die am Sonntag im Orkan nicht hielten, wurden vom Schiff getrennt und im Wasser zurückgelassen, um das Schleppmanöver nicht zu behindern.

"Glory Amsterdam": In sicheren Hafen geschleppt





































Treibstoffe werden nicht abgepumpt

Die Bergungsspezialisten hatten sich dagegen entschieden, die rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel vorsorglich aus den Treibstofftanks der "Glory Amsterdam" zu pumpen. "Das Schiff ist sicher und weist keine Risse auf", sagte Friedrich vor der Fahrt nach Wilhemlshaven. Zur Kontrolle begleitete ein Ölüberwachungsflugzeug den Havaristen. Auch während des Schleppvorgangs wurden keine Schadstoffaustritte festgestellt.

Wenzel fordert Untersuchung des Vorfalls

Wie es zu dem Vorfall auf See gekommen ist, soll untersucht werden, fordert Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). Es müsse geklärt werden, warum der Frachter in Seenot geraten sei und wann die Ruderanlage tatsächlich ausgefallen sei, so Wenzel. Dabei müsse vor allem auch die Ausbildung des Kapitäns und der Mannschaft geprüft werden, die sich nicht in der Lage sah eine Schleppverbindung herzustellen. "Die Verkehrssicherheit auf See muss auf den Prüfstand, um weitreichende ökologische und ökonomische Schäden für die Inseln und die Küsten sicher vermeiden zu können", sagte Wenzel.

Erleichterung und Kritik beim Insel-Bürgermeister

Langeoogs Inselbürgermeister Uwe Garrels (parteilos) zeigte sich nach der erfolgreichen Bergung sehr erleichtert. Gleichzeitig erneuerte er aber auch seine Forderung, die Notfallkonzepte grundsätzlich zu überdenken. "Es kann nicht sein, dass ein unbeladener Frachter stundenlang auf die Küste zutreibt, ohne dass man ihn aufhalten kann", sagte er dem NDR Fernsehen. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace schloss sich der Kritik an. "Wir wundern uns natürlich, warum das Schiff 50 Kilometer durch die Deutsche Bucht irren konnte", so ein Sprecher.

Besatzungsmitglieder unverletzt

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die 22 Besatzungsmitglieder sind laut Havariekommando unverletzt geblieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.11.2017 | 08:00 Uhr