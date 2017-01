Stand: 18.01.2017 12:03 Uhr

Erneut Geflügelpest im Kreis Cloppenburg?

Im Landkreis Cloppenburg gibt es einen neuen Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest H5N8. Der Betrieb mit rund 25.000 Puten liegt in Bösel in einem bestehenden Beobachtungsgebiet. Die Tötung und Beseitigung der Tiere werde vorbereitet, sagte am Vormittag eine Sprecherin des Kreises NDR 1 Niedersachsen. Der Erreger vom Typ H5 wurde vom LAVES, dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg, bereits amtlich bestätigt. Das abschließende Prüfergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems, stehe aber noch aus, so die Kreisverwaltung. Es wäre der 14. Fall von Geflügelpest in einem niedersächsischen Nutztierbetrieb.

3.700.000 Tiere im Beobachtungsgebiet

Der Landkreis richtet nun um den Seuchenbestand einen Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein neues Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern ein. Im Sperrbezirk befinden sich 46 geflügelhaltende Betriebe mit insgesamt rund 760.000 Tieren. Im Beobachtungsgebiet sind 313 Betriebe mit rund 3.700.000 Tieren betroffen. In den vergangenen Tagen waren in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Oldenburg und Diepholz mehrere Sperrungen aufgehoben worden. Allerdings hatte es vorgestern einen neuen Fall von Vogelgrippe in einer Entenfarm in Barnstorf im Landkreis Diepholz gegeben. Hier wurden neue Sperr- und Beobachtungszonen eingerichtet. Rund 300.000 Nutztiere sind in Niedersachsen bereits wegen der Geflügelpest getötet worden.

Hintergrund: Geflügelpest und Vogelgrippe Vogelgrippe-Viren können in zwei Formen bei Hausgeflügel und Wildvögeln auftreten: als gering krankmachende Form (niedrigpathogen) oder stark krankmachende Form (hochpathogen). Wenn sich die hochpathogene Form, die meist zum Tod der Vögel führt, wie eine Seuche ausbreitet, sprechen Experten von Geflügelpest.



Hochpathogene Influenzaviren sind zum Beispiel die Subtypen H5N1 und H5N8. Letzteres tritt derzeit im Norden vermehrt auf. Bislang sind keine Fälle bekannt, dass sich Menschen mit H5N8 angesteckt haben. Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. Der Subtyp H5N1 gilt als besonders aggressiv und ist auch auf den Menschen übertragbar.

