Stand: 01.03.2017 11:48 Uhr

Elbfähre: Kapitän fährt auf eigene Faust

Die Elbfähre Cuxhaven-Brunsbüttel ist am Mittwochfrüh entgegen der Ankündigung doch noch einmal gefahren. Offenbar hat der Kapitän der "Anne-Marie" die Fahrt nach Cuxhaven auf eigene Faust unternommen. Der Betriebsleiter der Reederei Elb-Link soll nicht darüber informiert gewesen sein. Fest steht jedoch, dass der Fahrbetrieb auf der Strecke vorerst eingestellt wird. Das Schiff "Anne-Marie" soll am Cuxhavener Steubenhöft festgemacht werden - hier liegt bereits das zweite Schiff der Reederei namens "Grete".

Cuxhaven-Brunsbüttel: Noch fährt die Elbfähre 01.03.2017 11:15 Uhr Autor/in: Esther Kleine Am Dienstag hieß es vonseiten der Reederei noch, der Fährbetrieb von Cuxhaven nach Brunsbüttel würde sofort eingestellt. Am Mittwoch legte die Fähre dennoch ab. Wie wird es weitergehen?







Gespräche über Auffanggesellschaft

Am Dienstag hatte das Unternehmen Elb-Link mitgeteilt, dass der Verkehr von Mittwoch an eingestellt wird. Jetzt ist die Bildung einer Auffanggesellschaft im Gespräch, um den Fährbetrieb fortführen zu können. Unterstützung erfährt die Elbfähre vom Cuxhavener SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Santjer. "Wir glauben an die Fährlinie", sagte er gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Santjer hält es für möglich, dass ein Neustart des Projekts mit neuen Partnern und mithilfe von Landesbürgschaften finanziert werden könnte. Das Wirtschaftsministerium in Hannover hat dazu bisher keine Stellung bezogen. Die Landesregierung hatte stets erklärt, dass Betriebskostenzuschüsse für den Fährbetrieb nicht durch Steuergelder finanziert werden könnten.

Videos 00:41 min Elbfähre: Notfall-Plan soll greifen 28.02.2017 21:45 Uhr NDR//Aktuell Die Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven startete 2015 mit besten Aussichten ihren Betrieb. Jetzt steht die Fährverbindung vor dem Aus. Jetzt wird an einem Notfall-Fahrplan gearbeitet. Video (00:41 min)

Fährverbindung am Ende?

Wie es konkret für die rund 50 Mitarbeiter der Reederei weiter gehen soll, bleibt vorerst ungewiss. Das Unternehmen steckt in finanziellen Schwierigkeiten: Das schwache Verkehrsaufkommen im Winter sowie zahlreiche offene Rechnungen aus der Anfangsphase sollen demnach für Ebbe in der Kasse gesorgt haben. Die estnische Reederei hatte in der vergangenen Woche bereits eines der beiden Fährschiffe wegen eines angeblichen Maschinenschadens aus dem Verkehr gezogen. Das Land Niedersachsen hatte den Bau des Fähranlegers in Cuxhaven mit Millionenaufwand gefördert.

Reederei im Visier der Staatsanwaltschaft

Dass die Reederei offenbar in finanziellen Schwierigkeiten steckt, war im vergangenen Jahr bekannt geworden. Nach Angaben der Reederei betrug der Verlust zum 31. Juli 1,41 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt zudem gegen die Elb-Link-Reederei wegen möglicher Insolvenzverschleppung.

Schon früher Millionenverluste

Die Fähre der Elb-Link-Reederei konkurriert mit der bestehenden Fähre Glückstadt-Wischhafen. Auch über den rund 100 Kilometer entfernten Hamburger Elbtunnel sind die Ortschaften zu erreichen. In der Vergangenheit wurde bereits drei Mal versucht, Fährverbindungen zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven einzurichten. Aufgrund von Millionenverlusten wurde der Betrieb immer wieder eingestellt.

